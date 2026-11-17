Thomas Markle starejši se sooča z nizom izjemno hudih kazenskih obtožb na Filipinih, ki se nanašajo na gradivo s spolno zlorabo otrok. Do tega pravnega razvoja dogodkov prihaja le nekaj dni po tem, ko je bil odtujeni oče vojvodinje sussekške Meghan Markle aretiran v ameriški zvezni državi Florida zaradi sorodnih kaznivih dejanj.

Thomas Markle starejši FOTO: Profimedia

Po poročanju britanske televizije ITV so filipinski organi pregona zoper njega vložili obtožnico, ki vključuje dve točki zaradi ponujanja, distribucije, prodaje, izvoza ali uvoza kakršnekoli oblike gradiva, povezanega s spolno zlorabo ali izkoriščanjem otrok, ter eno točko zaradi samega posedovanja tovrstnega nezakonitega gradiva. Filipinska nacionalna policija se na prošnje medijev za uradni komentar o poteku preiskave zaenkrat še ni odzvala, vendar pa obseg obtožb kaže na resnost mednarodne preiskave, ki se vse bolj zaostruje.

Pravni postopki zoper upokojenega direktorja fotografije so se v Združenih državah Amerike zaostrili že v začetku tega meseca, ko so ga zvezni organi prijeli na Floridi zaradi obtožb o posedovanju otroške pornografije. Po sodni obravnavi, ki je potekala 6. novembra, je bil 82-letnik izpuščen na prostost proti plačilu varščine. Sodišče mu je dovolilo vrnitev v specializirano ustanovo za oskrbo oseb z demenco, kjer trenutno prebiva. Kljub temu pa je bil le nekaj dni pozneje, natančneje 10. novembra, ponovno pridržan in odpeljan v zapor okrožja Pinellas v mestu Clearwater na Floridi. Razlog za ponovno odvzem prostosti je bila huda kršitev pogojev izpusta, saj si je obtoženi samovoljno odstranil oziroma prerezal nadzorno elektronsko ovratnico, s katero so organi spremljali njegovo gibanje.

Obtoženi se o svoji krivdi na sodišču uradno še ni izrekel, je pa v preteklih mesecih ostro zavračal vse očitke, ki so se pojavili v javnosti. Njegov sin, Thomas Markle mlajši, je namreč že pred časom izjavil, da se v očetovem domu na Filipinih nahaja na stotine, če ne celo na tisoče fotografij, ki prikazujejo spolno zlorabo otrok. Na te trditve se je Markle starejši oktobra odzval v pogovoru za britanski časnik Daily Mail in jih označil za popolnoma neresnične. "Šokiran sem, prizadet in zelo vznemirjen, da moj sin izreka te obtožbe proti meni," je takrat dejal in sinove besede označil za bolne laži. Ob tem je dodal: "Nikoli ne bi mogel storiti tega, česar me obtožujejo. To je najhujša stvar, ki bi jo lahko kdorkoli očital nekomu. To je neumnost. Nimam pojma, zakaj me Tom skuša uničiti s temi lažmi." V času, ko je sam v medijih zanikal sinove navedbe, pa je bila uradna kriminalistična preiskava že v polnem teku. Policisti v filipinskem mestu Cebu, kjer je osumljeni prebival (na fotografijah iz julija 2025 se je tam pojavil skupaj s sinom), so namreč pridobili sodni nalog za preiskavo elektronskih naprav, ki so bile zasežene v njegovi tamkajšnji rezidenci. Vzporedno s tem so se začele vrstiti ugotovitve iz drugih držav, kjer je v preteklosti živel.

Thomas Markle se sooča z resnimi obtožbami. FOTO: Profimedia

Časnik Daily Mail je poročal, da so preiskovalci odkrili dodatne vznemirljive predmete v njegovi najeti skladiščni enoti v Mehiki, kjer je v kraju Rosarito živel več let, med drugim decembra 2017 in marca 2020. Poleg tega je njegova nedavna aretacija na Floridi neposredna posledica odkritja sporne in nezakonite vsebine v več skladiščnih enotah na območju Los Angelesa v Kaliforniji. V kolikor bo Thomas Markle starejši spoznan za krivega očitanih mu kaznivih dejanj, mu grozi do 20 let zaporne kazni. Zaradi njegove visoke starosti in dejstva, da prebiva v ustanovi za demenco, pa bo moral pred nadaljevanjem sodnega postopka opraviti strokovni zdravniški pregled. Namen te ocene je ugotoviti njegovo procesno sposobnost oziroma to, ali sploh v celoti razume naravo in resnost obtožb, ki so vložene zoper njega. Poročilo o oceni njegove duševne sposobnosti naj bi bilo sodišču predloženo v petek. Od izida tega mnenja bo odvisno, kako se bo kazenski postopek v Združenih državah Amerike sploh lahko nadaljeval in ali je obtoženi sposoben spremljati sojenje.