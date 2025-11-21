Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Po zloglasnem škandalu Miss Universe postala Mehičanka Fatima Bosch

Bangkok, 21. 11. 2025 09.10 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.K.
Komentarji
11

Mehičanka Fatima Bosch je postala nova Miss Universe, potem ko je postala ljubljenka oboževalcev zaradi škandala, ko se je postavila po robu tajskemu direktorju. Na tekmovanju se je letos potegovala tudi slovenska predstavnica Hana Klaut, ki pa se ji na žalost ni uspelo uvrstiti med najboljših trideset.

Nova mis Universe je postala Mehičanka Fatima Bosch, ki je po škandalu, sporu z enim od izvršnih direktorjev izbora, postala ljubljenka oboževalcev. Mehičanka se je na sestanku pred tekmovanjem po rob postavila tajskemu direktorju, ki jo je ozmerjal, njej pa so že tedaj v bran stopile preostale sotekmovalke, ki so skupaj z njo odkorakale iz dvorane.

Fatima Bosch
Fatima Bosch FOTO: Profimedia

25-letno humanitarko in prostovoljko je v Bangkoku kronala lanska zmagovalka Victoria Kjær Theilvig iz Danske. "Verjemite v moč svoje pristnosti," je po poročanju CNN-a dejala letošnja zmagovalka in dodala: "Vaše sanje so pomembne, vaše srce je pomembno. Nikoli ne dovolite, da bi vas kdo prepričal, da podvomite v svojo vrednost."

Preberi še Drama na izboru za Miss Universe: tekmovalke protestno zapustile dvorano

Drugo mesto je osvojila Tajka Praveenar Singh, med najboljših pet pa so se uvrstile še Venezuelka Stephany Abasali, Filipinka Ahtisa Manalo in Olivia Yacé iz Slonokoščene obale.

Miss Universe postala Mehičanka Fatima Bosch
Miss Universe postala Mehičanka Fatima Bosch FOTO: Profimedia

Dogodka so se udeležile predstavnice iz 120 držav, med njimi pa je bila po večletnem premoru tudi slovenska predstavnica, Hana Klaut. 29-letnici se ni uspelo uvrstiti med najboljših trideset.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Malo sem poklapana, ampak še bolj kot to sem šokirana. Nismo pričakovale nekaterih rezultatov. Upala sem, ampak nisem pričakovala, da pridem v naslednji krog. Nekatera dekleta pa so bila resnično šokirana. V vsakem primeru sem zelo vesela za dekleta, ki jim je uspelo," je lepotica dejala v zgodbi na Instagramu.

Miss Universe zmaga tekmovanje Fatima Bosch Hana Klaut
Naslednji članek

Kevin Spacey sedem let po škandalu 'brezdomec', ki živi po hotelih

SORODNI ČLANKI

Miss Jamajke med izborom za Miss Universe padla z odra

Nov pretres: Sodnika Miss Universe odstopila zaradi suma prirejanja rezultatov

Drama na izboru za Miss Universe: tekmovalke protestno zapustile dvorano

Novopečena Miss Universe Slovenije z nazivom doktorice dentalne medicine

Miss Universe Slovenije 2025 je Hana Klaut

Palestina prvič s predstavnico na tekmovanje Miss Universe

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Animal_Pump
21. 11. 2025 10.25
Če je tole lepo...pol lahko tud sosed svoj kombajn za koruzo...prijavi na Miss Universe.
ODGOVORI
0 0
bb5a
21. 11. 2025 10.15
+1
Uf sem najprej mislu, da ne vidm dobr, pa sem dal očala gor, še slabš... pa sem jih rajš takoj spet dol dal...
ODGOVORI
1 0
shaker
21. 11. 2025 10.13
+1
Ta ni videla Mehike od blizu.
ODGOVORI
1 0
Rudar
21. 11. 2025 09.54
+8
Naša je bistveno lepša.
ODGOVORI
8 0
Žabec
21. 11. 2025 09.54
+2
Tudi jaz sem šokiran.
ODGOVORI
2 0
HALAcR7
21. 11. 2025 09.51
+7
se čudim da ni Messi zmagal,ker je še to vse naštimano
ODGOVORI
7 0
čebelinko
21. 11. 2025 09.50
+9
Kakšna je poanta lepotnega tekmovanja, če imajo vse 2 kile make upa na sebi?! Brez veze, če dajo to dol so popolnoma drugačne, ne vse, nekatere pa zagotovo.
ODGOVORI
9 0
Ana desetnica
21. 11. 2025 09.45
+12
A to sploh kdo gleda?
ODGOVORI
12 0
krohotalo
21. 11. 2025 09.44
+6
Ko Michael Jackson. Še naša predstavnica, ki zgleda "povprečno" napram nekaterim favoritkam zgleda supermodel proti njej.
ODGOVORI
6 0
Amor Fati
21. 11. 2025 09.32
+13
A ste ziher, da je pripadnica nežnejšega spola?
ODGOVORI
13 0
Mean Cat
21. 11. 2025 09.31
+15
Đizus je grozna
ODGOVORI
15 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363