Po zloglasnem škandalu Miss Universe postala Mehičanka Fatima Bosch

Mehičanka Fatima Bosch je postala nova Miss Universe, potem ko je postala ljubljenka oboževalcev zaradi škandala, ko se je postavila po robu tajskemu direktorju. Na tekmovanju se je letos potegovala tudi slovenska predstavnica Hana Klaut, ki pa se ji na žalost ni uspelo uvrstiti med najboljših trideset.

Nova mis Universe je postala Mehičanka Fatima Bosch, ki je po škandalu, sporu z enim od izvršnih direktorjev izbora, postala ljubljenka oboževalcev. Mehičanka se je na sestanku pred tekmovanjem po rob postavila tajskemu direktorju, ki jo je ozmerjal, njej pa so že tedaj v bran stopile preostale sotekmovalke, ki so skupaj z njo odkorakale iz dvorane.

Fatima Bosch

25-letno humanitarko in prostovoljko je v Bangkoku kronala lanska zmagovalka Victoria Kjær Theilvig iz Danske. "Verjemite v moč svoje pristnosti," je po poročanju CNN-a dejala letošnja zmagovalka in dodala: "Vaše sanje so pomembne, vaše srce je pomembno. Nikoli ne dovolite, da bi vas kdo prepričal, da podvomite v svojo vrednost."

Drugo mesto je osvojila Tajka Praveenar Singh, med najboljših pet pa so se uvrstile še Venezuelka Stephany Abasali, Filipinka Ahtisa Manalo in Olivia Yacé iz Slonokoščene obale.

Miss Universe postala Mehičanka Fatima Bosch

Dogodka so se udeležile predstavnice iz 120 držav, med njimi pa je bila po večletnem premoru tudi slovenska predstavnica, Hana Klaut. 29-letnici se ni uspelo uvrstiti med najboljših trideset.

