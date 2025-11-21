Po zloglasnem škandalu Miss Universe postala Mehičanka Fatima Bosch

Nova mis Universe je postala Mehičanka Fatima Bosch, ki je po škandalu, sporu z enim od izvršnih direktorjev izbora, postala ljubljenka oboževalcev. Mehičanka se je na sestanku pred tekmovanjem po rob postavila tajskemu direktorju, ki jo je ozmerjal, njej pa so že tedaj v bran stopile preostale sotekmovalke, ki so skupaj z njo odkorakale iz dvorane.
25-letno humanitarko in prostovoljko je v Bangkoku kronala lanska zmagovalka Victoria Kjær Theilvig iz Danske. "Verjemite v moč svoje pristnosti," je po poročanju CNN-a dejala letošnja zmagovalka in dodala: "Vaše sanje so pomembne, vaše srce je pomembno. Nikoli ne dovolite, da bi vas kdo prepričal, da podvomite v svojo vrednost."
Drugo mesto je osvojila Tajka Praveenar Singh, med najboljših pet pa so se uvrstile še Venezuelka Stephany Abasali, Filipinka Ahtisa Manalo in Olivia Yacé iz Slonokoščene obale.
Dogodka so se udeležile predstavnice iz 120 držav, med njimi pa je bila po večletnem premoru tudi slovenska predstavnica, Hana Klaut. 29-letnici se ni uspelo uvrstiti med najboljših trideset.
"Malo sem poklapana, ampak še bolj kot to sem šokirana. Nismo pričakovale nekaterih rezultatov. Upala sem, ampak nisem pričakovala, da pridem v naslednji krog. Nekatera dekleta pa so bila resnično šokirana. V vsakem primeru sem zelo vesela za dekleta, ki jim je uspelo," je lepotica dejala v zgodbi na Instagramu.
