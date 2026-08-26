Po zmagi v britanskem Otoku ljubezni se je zdaj sprehodila do oltarja

Ko se ljubezenske iskrice začnejo rojevati pred kamero, nadaljujejo pa se po zaključku ljubezenskih oddaj, so takšne zveze še bolj na udaru medijev. A Molly Smith in Tom Clare se s tem prav nič ne obremenjujeta in svojo srečo z vsakim novim korakom le še nadgrajujeta.
Zaljubljenca, ki sta se spoznala v britanski različici šova Otok ljubezni: Zvezde in se tam tudi zaljubila, sta se nedavno sprehodila do oltarja. Zmagovalka Molly je tako svojemu izbrancu obljubila večno zvestobo in že prevzela tudi njegov priimek. Na družbenih omrežjih je objavila posnetek, na katerem se vidi le Tomov hrbet in njene roke, ki mu popravijo ovratnik, pod katerim se izpiše napis: Gospod in gospa Clare.
Na svojem Instagramu je resničnostna zvezdnica delila še več njunih poročnih utrnikov – od poročnih fotografij do obreda, ki se je odvil s pogledom na neskončno morje. Poroka se je po opisu sodeč odvila 22. avgusta 2026, zvezdnika pa naj bi se po poročanju tujih medijev že prej poročila na civilnem obredu v Veliki Britaniji, nato pa sta imela večje praznovanje na Majorki v Španiji.
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