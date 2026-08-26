Po zmagi v britanskem Otoku ljubezni se je zdaj sprehodila do oltarja

Ko se ljubezenske iskrice začnejo rojevati pred kamero, nadaljujejo pa se po zaključku ljubezenskih oddaj, so takšne zveze še bolj na udaru medijev. A Molly Smith in Tom Clare se s tem prav nič ne obremenjujeta in svojo srečo z vsakim novim korakom le še nadgrajujeta.

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Zaljubljenca, ki sta se spoznala v britanski različici šova Otok ljubezni: Zvezde in se tam tudi zaljubila, sta se nedavno sprehodila do oltarja. Zmagovalka Molly je tako svojemu izbrancu obljubila večno zvestobo in že prevzela tudi njegov priimek. Na družbenih omrežjih je objavila posnetek, na katerem se vidi le Tomov hrbet in njene roke, ki mu popravijo ovratnik, pod katerim se izpiše napis: Gospod in gospa Clare.

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