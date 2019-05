J-Lo: Za abrahama na turnejo, poroka bo morala počakati

Jennifer Lopez in Alex Rodriguez bosta s poroko očitno še malce počakala ...

Skorajšnja abrahamovka Jennifer Lopez je bila do nedavnega zaposlena s snemanjem filma Hustlers, zdaj pa vadi za turnejoIt's My Party, ki bo sovpadla z njenim 50. rojstnim dnem, ki ga bo praznovala 24. julija. Z ameriško turnejo bo sicer pričela 7. junija v kalifornijskem Inglewoodu, končala pa v Miamiju na Floridi, skupaj pa bo imela kar 29 koncertov.

Glede napovedane poroke z Alexom Rodriguezom pa je dejala, da trenutno ni na njenem seznamu prioritet. "Vse gre dobro, mislim, da je pred nama precej naporno leto, zato vse skupaj jemljeva počasi. Ne mudi se nama. Res to vidiva kot nekaj, kar bo za vedno, zato si bova vzela čas, da bova to naredila, kot je tudi prav,"je izjavila 49-letnica.

Jennifer se medtem zanima za vse, od poročne obleke in vsega, kar gre zraven h poroki, še posebej odkar jo je Alex marca letos zaprosil za roko. Pevka sicer vadi tudi po devet, deset ali več ur na dan, hkrati pa upa, da se ji bodo na nekaterih koncertih pridružili zaročenec in 11-letna dvojčka, Emmein Max.

"Morda bo torta, morda bo veliko tort. Hkrati pa bo to turneja z namenom, da se bodo ljudje počutili kot na intimni zabavi. Vsi bomo praznovali skupaj, plesali bomo, peli in se zabavali," napoveduje Jennifer, ki se bo po ameriških odrih podala tudi na staro celino.