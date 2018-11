Pod zelenim ogrinjalom popolnoma gola

Za omenjeno revijo je spregovorila o odnosu, ki ga ima do svojega telesa in priznala: ''Za svoje telo sem vestno skrbela, kar se zdaj tudi opazi ... Potrebno je bilo veliko trdega dela.'' Zvezdnica, ki opravlja več poklicev hkrati, je priznala, da se izogiba kofeinu, alkoholu in da se trudi za primerne količine spanca. Kadar ni na turnejah ali snemanjih, ponavadi odhaja v posteljo že okoli 10. ure zvečer.

Čeprav se trudi, da ne preskoči nobenega dnevnega treninga, priznava, da jo še vedno pestijo bolečine v hrbtu. Hkrati jasno govori o tem, kako je bilo odraščati in živeti z oblinami: ''V moji družini so bile obline nekaj povsem vsakdanjega, zaželjenega ... Nekaj, kar je del naše kulture. Vsi so govorili: Jennifer ima veliko zadnjico in to je super. Kasneje sem bila zaradi oblike telesa velikokrat tarča negativnih komentarjev.''

Lopezova se je dotaknila tudi svoje razkošne kariere in povedala: ''Počela sem marsikaj: od petja v Las Vegasu, igranja v filmih in serijah, plesanja, podjetništva, ustanovitve lastne kolekcije dišav in kozmetike ... Vse to se mi zdi popolnoma enostavno in normalno. Ne razumem, zakaj nekateri na to gledajo obsojujoče in mislijo, da bi se morala držati zgolj enega področja. Lahko sem igralka, plesalka in pevka, če si to želim.''