Podelili častne oskarje, med nagrajenci tudi pokojni Quincy Jones

Glasbeni producent Quincy Jones bi moral letos prejeti že svojega drugega častnega oskarja, a je zgolj dva tedna pred podelitvijo umrl. Po daljšem premisleku je nagrado v imenu legende prevzela njegova družina, ki je na odru prebrala delček govora, ki ga je pred smrtjo pripravljal producent. "Njegova glasba je dobesedno definirala celotno stoletje kulture," je ob prejetju očetovega častnega oskarja dejala Rashida Jones in v imenu sorojencev dejala, da se jim je zdelo prav, da pridejo in proslavijo očetovo "lepo življenje in kariero" .

Življenje in delo Quincyja Jonesa je v govoru počastil tudi igralec Jamie Foxx, medtem ko je pevka Jennifer Hudson poskrbela za glasbeni nastop.

Poleg pokojnega glasbenega producenta so se častnega oskarja razveselili še producentka franšize o Jamesu Bondu Barbara Broccoli, filmski ustvarjalec Richard Curtis in kasting direktorica Juliet Taylor. Svečan dogodek je gostil številne zvezdnike, po rdeči preprogi so se sprehodili tudi igralki Demi Moore in Nicole Kidman, glasbenica Jennifer Lopez, zvezdnice filma Emilia Pérez Selena Gomez, Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón pa zakonca Tom Hanks in Rita Wilson. Tam so bili tudi Pamela Anderson, Kate Winslet, Daniel Craig in zvezdnik novega Gladiatorja Paul Mescal.

Letni dogodek pripravi svet guvernerjev Akademije za filmsko umetnost in znanost, da bi priznal prispevke k industriji in življenjske dosežke. Včasih so častne oskarje podelili isti večer kot klasične zlate kipce, a se je to leta 2009 spremenilo in tako nagrajencem omogočilo zahvalne govore brez časovne omejitve.