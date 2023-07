Podelitev emmyjev preložena zaradi stavke v Hollywoodu

Stavka v Hollywoodu je prekinila vso tamkajšnjo filmsko in televizijsko produkcijo, razen resničnostnih šovov. Članom igralskega sindikata SAG - AFTRA in združenja scenaristov WGA je tudi prepovedano promoviranje njihovih filmov in serij. Oboji pa zahtevajo boljše plačilo za svoje člane in jasna pravila glede uporabe umetne inteligence. Letošnje nominirance so objavili v prvi polovici julija, le nekaj ur pred propadom pogovorov med studii in sindikalisti. Drami televizijske mreže HBO Max Nasledstvo in Zadnji med nami sta prejeli največ nominacij za nagrade emmy. Po številu nominacij vodi prva s 27 nominacijami, druga jih ima 24.