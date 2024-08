Podelitev MTV VMA nagrad bo vodila raperka Megan Thee Stallion.

Raperka Megan Thee Stallion je pred čisto svežim izzivom. Prvič bo namreč stopila v čevlje voditeljice podelitve nagrad in povezovala podelitev glasbenih nagrad MTV VMA, ki vsako leto počastijo najboljše videospote. Raperka je v preteklosti sicer gostovala v kultni oddaji SNL, kot gostja pa je vodila tudi pogovorno oddajo The Tonight Show Starring Jimmy Fallon . Megan se bo ta večer borila tudi za kipce, nominirana je namreč v petih kategorijah.

S šestimi nominacijami se lahko pohvalita Ariana Grande in Sabrina Carpenter ter raper Eminem, s petimi pa raperka Megan Thee Stallion in pevka SZA. Štiri nominacije so nabrali pevka LISA, članica skupine Blackpink, Olivia Rodrigo in Teddy Swims.