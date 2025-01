Podelitev nagrad kritikov zaradi požarov ponovno prestavljena.

Podelitev nagrad kritikov, ki bi se v Los Angelesu morala odviti 12. januarja, je bila zaradi uničujočih požarov, ki pestijo mesto angelov, enkrat že preložena. Sedaj so organizatorji sporočili, da ponovno iščejo nov termin. "Ta odvijajoča se tragedija je že močno vplivala na našo skupnost," so sporočili organizatorji. Nov datum prireditve še ni znan.

Prav tako je bila ponovno preložena razglasitev nominirancev za letošnje oskarje: "Vsi smo prizadeti zaradi posledic požarov in izgub, ki so jih doživeli mnogi v naši skupnosti," sta povedala izvršni direktor akademije Bill Kramer in predsednica Janet Yang. "Akademija je bila vedno povezovalna sila v filmski industriji in zavezani smo, da bomo skupaj pri soočanju s težavami," sta dodala. Imen nominirancev ne bodo razglasili v živo, temveč bo šlo za spletni dogodek.

Hollywoodski zvezdniki so v teh težkih časih stopili skupaj in ponudili roko vsem, ki so bili na takšen ali drugačen način prizadeti v uničujočih požarih, ki te dni pustošijo po Kaliforniji. Nekateri znani obrazi so odprli svoje denarnice in skupaj darovali več milijonov dolarjev finančne pomoči, medtem ko so drugi zavihali rokave v raznih centrih, kjer se zbirajo ljudje, ki so ostali brez strehe nad glavo.

Požari sicer niso prizanesli nikomur, niti znanim. Številni so izgubili domove.