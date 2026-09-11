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Tuja scena

Podelitev nagrad MTV VMA bo vodil Snoop Dogg

Los Angeles, 11. 09. 2026 14.57 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Snoop Dogg

MTV je sporočil, da bo letošnjo podelitev nagrad VMA povezoval ameriški raper Snoop Dogg. Zvezdnik se bo v to vlogo vrnil po letu 2017, prireditev pa se ponovno seli na zahodno obalo. Lani je bil voditelj podelitve v New Yorku LL Cool J.

Snoop Dogg se vrača v vlogo voditelja in povezovalca prireditve. 54-letni raper se je v tej vlogi izkazal že med poletnimi in zimskimi olimpijskimi igrami, ki jih je prenašala televizijska mreža NBC, pojavil pa se je tudi v oddaji The Voice in nastopil med polčasom Super Bowla leta 2022, ki je bil posvečen legendam hip-hopa.

Snoop Dogg bo povezoval podelitev MTV-jevih nagrad VMA.
Snoop Dogg bo povezoval podelitev MTV-jevih nagrad VMA.
FOTO: Profimedia

"MTV in podelitev nagrad VMA sta od začetka del moje zgodbe. Na tistem odru in na MTV-ju so se zgodili nekateri največji dogodki v moji karieri, saj so dali možnost hip hopu, da je glasen, neustrašen in na očeh celega sveta. Da se lahko sedaj po vseh teh letih vrnem in gostim podelitev nagrad VMA, zame pomeni, da je krog sklenjen," je v izjavi dejal legendarni raper.

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Zvezdnik je ob tem dodal, da se veseli, da bo prireditev pripravil v sodelovanju s filmskim producentom Vanom Tofflerjem: "Van je bil z nami v prvih dneh MTV-ja, ko smo spreminjali kulturo in imava veliko skupne zgodovine. Podelitev VMA so vedno zaznamovali trenutki, ki se jih ne pozabi in verjemite mi, da bomo tudi mi poskrbeli za nekaj teh. Se vidimo na podelitvi nagrad VMA!" Prireditev bo 27. septembra v Los Angelesu.

Največ nominacij je letos prejela Madonna, ponaša se s kar enajstimi, med drugim za najboljši video leta in plesno skladbo. Z devetimi nominacijami ji sledi Lady Gaga, s po sedmimi pa ji sledita Ariana Grande in Sabrina Carpenter. Posebno nagrado bo prejela Nirvana.

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