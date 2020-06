Podelitev nagrad oskar prestavljena na april 2021

Kot smo že poročali, se oskarjem v prihodnjem letu obetajo določene spremembe. Filmska akademija je v prejšnjem mesecu med drugim sklenila, da bodo v igri za prestižno nagrado tudi filmi, ki se predvajajo le na internetu in niso prišli v kinodvorane. Opozorila je tudi, da bodo morda potrebne še dodatne prilagoditve glede pravil, ustreznosti filmov in časovnic.

Pandemija je med filmskimi in televizijskimi ustvarjalci povzročila zmedo, saj je prišlo do zamika pričetkov produkcij ter tudi premier že posnetih filmskih stvaritev. To je v obzir vzela tudi Akademija in postavila nov datum podelitve prestižnih kipcev. Ta se bo zgodila 25. aprila 2021.