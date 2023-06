Podelitev nagrad tony v znamenju stavke scenaristov

Najboljši na Broadwayju so bili nagrajeni za svoje dosežke. 76. podelitev nagrad tony je vodila Ariana DeBose, prireditev pa je bila zaradi potekajoče stavke scenaristov skoraj odpovedana. Na podelitvi nagrad je z največ nominacijami, skupaj 13, vodil muzikal Nekateri imajo radi vroče. Sledili so Shucked, & Juliet in New York, New York s po devetimi nominacijami.

V New Yorku so podelili še ene nagrade za najboljše dosežke, tokrat tistim, ki delujejo na Broadwayju. Na rdeči preprogi so se zbrali številni zvezdniki, celotna prireditev pa je bila v znamenju stavke scenaristov, ki še vedno poteka, prav zaradi tega pa je bila odpovedana tudi uvodna točka, ki bi jo moral izvesti pevec in igralec Lin-Manuel Miranda.

icon-expand Ariana DeBose je tudi letos stopila na voditeljsko mesto. FOTO: Profimeda

Podelitev so na koncu vendarle izvedli s pomočjo dogovora s člani ceha scenaristov in piscev, ki so se strinjali, da ne bodo protestirali, dokler dogodek ne bo vseboval nobenih scenarijev ali komentarjev. Miranda, ki sicer ni član združenja, je prenehal pisati scenarij za svojo težko pričakovano točko v znak solidarnosti s stavkajočimi pisci. Broadway še vedno trpi za posledicami ukrepov zaradi pandemije. Prodaja vstopnic gledaliških predstav še zdaleč ni dosegla tiste pred zaprtjem, zato imajo predstave, ki dosegajo najboljše ocene kritikov, še vedno finančne izgube.

icon-expand Tonyja za najboljši prirejeni muzikal je dobil Parade. FOTO: Profimedia

Tonyja za najboljšo predstavo je tako letos pobral Leopoldstadt, najboljši muzikal je Kimberly Akimbo, najbojša prirejena predstava je po mnenju žirije Topdog/Underdog, ki jo je napisala Suzan-Lori Parks, najboljši prirejeni muzikal pa Parade. Tonyja za najboljšo moško vlogo v predstavi je prejel Sean Hayes, nagrado za najboljšo žensko vlogo v predstavi pa Jodie Comer. J. Harrison Ghee je dobil tonyja za najboljšo moško vlogo v muzikalu, nagrado za najboljšo žensko vlogo v muzikalu pa je prejela Victoria Clark.

Razočarala ni niti rdeča preproga, na kateri je najbolj izstopala Lupita Nyong'o, ki je za to priložnost namesto bluze izbrala ultrarealističen srebrn naprsni oklep, ki ga je po modelu njenega telesa izdelala modna oblikovalka Misha Japanwala. Z oskarjem nagrajena igralka je svojo opravo na Instagramu opisala kot "brezsramno zunajtelesno izkušnjo" in dodala, da je bila "počaščena, ponižna, okrepljena in polna energije", da je lahko na rdeči preprogi nosila to edinstveno kreacijo.