Tuja scena

Podjetje MrBeasta zaradi spolnega nadlegovanja toži nekdanja zaposlena

Los Angeles, 24. 04. 2026 11.55

K.Z.
MrBeast

Podjetje vplivneža Jimmyja Donaldsona, Beast Industries, zaradi spolnega nadlegovanja in neenakosti med spoloma toži nekdanja zaposlena. 27-letni ustanovitelj je sicer najbolj znan YouTuber na svetu, pri njem pa je zaposlenih več kot 500 ljudi.

Lorrayne Mavromatis, nekdanja direktorica Beast Industries, ki je bila tam zaposlena med letoma 2022 in 2025, podjetje toži zaradi domnevnega spolnega nadlegovanja in trdi, da pritožb sodelavk ni nihče resno obravnaval. Podjetje se je na njene obtožbe že odzvalo, v izjavi za BBC Newsbeat pa so jih zanikali.

Mavromatisovo so najprej zaposlili na mestu vodje Instagrama, nato pa so jo povišali. V sodnih dokumentih je navedeno, da je bila odpuščena, ko se je pritožila, da podjetje ne zagotavlja osnovne zaščite svojih delavcev. Dodala je, da so spolno nadlegovanje sodelavk tako odobravali in celo izvajali nadrejeni, trdi pa tudi, da je bila sama drugače obravnavana od moških kolegov na podobnih položajih.

Ko se je pritožila nad sovražnim okoljem, ki so mu bile z ostalimi sodelavkami izpostavljene, so ji odvrnili, da so njene obtožbe neutemeljene. Kot primer je navedla, da je ob neki priložnosti vprašala nekdanjega izvršnega direktorja podjetja Jamesa Warrena, zakaj Donaldson pri enem od projektov noče sodelovati z njo, ta pa ji je odgovoril, da je lepa ženska, njen videz pa ima določen spolni učinek na Jimmyja.

Dodala je, da so jo odpustili po manj kot treh tednih, ko se je vrnila s porodniškega dopusta, kot razlog pa so navedli, da je preveč usposobljena za svoj položaj. V tožbi je zapisala, da je bila po izgubi službe ponižana, osramočena in je doživljala duševne bolečine, kar je vplivalo na njeno čustveno in psihično počutje. Od podjetja zahteva odškodnino v višini izgube dohodka in dodatkov ter ponovno zaposlitev.

Tiskovni predstavnik podjetja je njene obtožbe označil za željo po pozornosti, tožnica pa po njihovem mnenju namerno zavaja in navaja lažne trditve. "Imamo dokaze," je še dodal in zatrdil, da ima podjetje shranjena sporočila, dokumente in priče, ki dokazujejo, da njene trditve niso resnične.

Donaldson, ki mu sledi več kot 470 milijonov naročnikov, se je v preteklosti že moral spopasti s tožbami. Sodelujoči v njegovem resničnostnem šovu so ga obtožili izkoriščanja, vplivnež pa je njihove obtožbe zanikal.

Razlagalnik

Jimmy Donaldson, poznan pod spletnim vzdevkom MrBeast, je ameriški ustvarjalec vsebin na platformi YouTube, ki je postal svetovno znan po svojih visokoproračunskih videoposnetkih. Njegova vsebina pogosto vključuje zahtevne izzive, obsežne dobrodelne akcije in velikodušne denarne nagrade. Z več sto milijoni naročnikov velja za enega najbolj vplivnih in najbolje plačanih ustvarjalcev v zgodovini interneta, svoje delovanje pa je razširil tudi v poslovni svet s podjetji, kot sta linija čokolad Feastables in veriga restavracij s hitro prehrano MrBeast Burger.

Sovražno delovno okolje je pravni pojem, ki opisuje situacijo na delovnem mestu, kjer je zaposleni izpostavljen vedenju, ki je tako žaljivo, neprimerno ali nadlegovalno, da ustvari zastrašujoče, sovražno ali ponižujoče vzdušje. To lahko vključuje nezaželene spolne namige, diskriminacijo na podlagi spola, rase, vere ali drugih osebnih okoliščin, pa tudi ustrahovanje. Da bi bilo okolje pravno opredeljeno kot sovražno, mora biti vedenje običajno ponavljajoče se ali dovolj hudo, da bistveno ovira posameznikovo sposobnost opravljanja dela.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
HitraVeverca
24. 04. 2026 12.25
Splošno dejstvo je, da U.S. nima kulture, prav tako ne nekega globokega spoštovanja do partnerjev, že desetletja so poroke in vse možne oblike moških in žensk, da se na hitro okoristijo. Tako so tudi MrBeast-u mečejo pod kolena potem, ko se ga same dotaknejo z mezinčkom, potem pa zahtevajo miljonske odškodnine... Ne smemo pa pozabit, da se ti ne da primerjati z Epstein & Trumpom, kjer so stvari resnične in grozovite...
