Podjetje MrBeasta zaradi spolnega nadlegovanja toži nekdanja zaposlena

Lorrayne Mavromatis, nekdanja direktorica Beast Industries, ki je bila tam zaposlena med letoma 2022 in 2025, podjetje toži zaradi domnevnega spolnega nadlegovanja in trdi, da pritožb sodelavk ni nihče resno obravnaval. Podjetje se je na njene obtožbe že odzvalo, v izjavi za BBC Newsbeat pa so jih zanikali.

Podjetje MrBeasta toži nekdanja zaposlena. FOTO: Profimedia

Mavromatisovo so najprej zaposlili na mestu vodje Instagrama, nato pa so jo povišali. V sodnih dokumentih je navedeno, da je bila odpuščena, ko se je pritožila, da podjetje ne zagotavlja osnovne zaščite svojih delavcev. Dodala je, da so spolno nadlegovanje sodelavk tako odobravali in celo izvajali nadrejeni, trdi pa tudi, da je bila sama drugače obravnavana od moških kolegov na podobnih položajih. Ko se je pritožila nad sovražnim okoljem, ki so mu bile z ostalimi sodelavkami izpostavljene, so ji odvrnili, da so njene obtožbe neutemeljene. Kot primer je navedla, da je ob neki priložnosti vprašala nekdanjega izvršnega direktorja podjetja Jamesa Warrena, zakaj Donaldson pri enem od projektov noče sodelovati z njo, ta pa ji je odgovoril, da je lepa ženska, njen videz pa ima določen spolni učinek na Jimmyja.

Dodala je, da so jo odpustili po manj kot treh tednih, ko se je vrnila s porodniškega dopusta, kot razlog pa so navedli, da je preveč usposobljena za svoj položaj. V tožbi je zapisala, da je bila po izgubi službe ponižana, osramočena in je doživljala duševne bolečine, kar je vplivalo na njeno čustveno in psihično počutje. Od podjetja zahteva odškodnino v višini izgube dohodka in dodatkov ter ponovno zaposlitev. Tiskovni predstavnik podjetja je njene obtožbe označil za željo po pozornosti, tožnica pa po njihovem mnenju namerno zavaja in navaja lažne trditve. "Imamo dokaze," je še dodal in zatrdil, da ima podjetje shranjena sporočila, dokumente in priče, ki dokazujejo, da njene trditve niso resnične. Donaldson, ki mu sledi več kot 470 milijonov naročnikov, se je v preteklosti že moral spopasti s tožbami. Sodelujoči v njegovem resničnostnem šovu so ga obtožili izkoriščanja, vplivnež pa je njihove obtožbe zanikal.