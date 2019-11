Podjetje v lasti očeta slavnih manekenk bankrotiralo

Podjetje 901 Strada LLC , ki ga ima v lasti Mohamed Hadid, oče supermanenk Gigi in Belle Hadid je bankrotiralo. Mohamed je v sodnih dokumentih navedel, da je njegovo podjetje v 10 do 50 milijonskem dolgu zaradi gradnje več kot devet tisoč kvadratnih metrov velikega dvorca na Bel Airu, ki ga je podjetje začelo graditi že leta 2011, poročata Daily Mail in TMZ.

People poroča, da naj bi Mohamed dejal, da podjetje dolguje več kot 350 tisoč evrov podjetju za dizajn in upravljanje, dolžno naj bi bilo tudi podjetju z gradbenim materialom in to dobrih 180 tisoč evrov, skoraj 85 tisoč evrov dolgujejo podjetju za rušenje, slabih 32 tisoč evrov pa bi morali plačati vodovodarjem.