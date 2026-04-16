Podjetji Ticketmaster in Live Nation v ZDA krivi izkoriščanja monopolnega položaja

Odločitev porote je prišla po dolgotrajnem sojenju na zveznem sodišču v New Yorku, ki je vključevalo pričevanja vodilnih izvršnih direktorjev iz glasbene in zabavne industrije. Vendar pa potrošniki še ne bodo nemudoma doživeli padca cen vstopnic.

Ticketmaster je skupaj s z organizatorjem prireditev Live Nation največji ponudnik prodaje vstopnic. FOTO: Profimedia

Po odločitvi porote se začenja drugi del procesa, na koncu katerega bo zvezni sodnik Arun Subramanian odločil o ukrepih za končanje monopola. Med drugim bo odločal o zahtevi zveznih držav po razbitju podjetij ali drugih ukrepih, poroča ameriški CNN. Ministrstvo za pravosodje ZDA je skupaj z 39 zveznimi državami leta 2024 tožilo Live Nation, ker naj bi njegova združitev s Ticketmasterjem leta 2010 in posledični nadzor nad praktično vsakim vidikom glasbe v živo škodovala obiskovalcem, umetnikom in prizoriščem.

Med sodnim procesom je pravosodno ministrstvo vlade Donalda Trumpa na presenečenje sodnika sklenilo tajni sporazum z družbo Live Nation o poravnavi. Sporazumu se je pridružilo nekaj zveznih držav, več kot 20 pa jih je vztrajalo pri sodnem procesu. Sporazuma sodišče še ni potrdilo. Ministrstvo je sporazum sklenilo le nekaj tednov po tem, ko je bila odpuščena vodja protimonopolnega oddelka Gail Slater, ki ostro pristopala do korporacij, osumljenih monopolnega ravnanja. Slater je pozdravila odločitev porote in čestitala koaliciji pravosodnih ministrov zveznih držav, k so vztrajale v tožbi, poroča CNN.

Sporazum med ministrstvom in Live Nation predvideva, da bo podjetje konkurentom, kot sta SeatGeek ali StubHub, omogočilo prodajo vstopnic za svoje dogodke, omejilo provizije za prodajo vstopnic na 15 odstotkov in se odpovedalo ekskluzivnim pogodbam o rezervacijah s 13 prizorišči. Live Nation bo skladno s sporazumom tudi ustanovil poravnalni sklad v višini 237 milijonov evrov za odškodninske zahtevke tistih nekaj držav, ki so pristopile k sporazumu. "Glede na upad izvrševanja protimonopolne zakonodaje s strani Trumpove vlade odločitev porote kaže, kako daleč lahko države gredo, da zaščitijo ljudi pred velikimi korporacijami, ki svojo moč izkoriščajo za nezakonito zviševanje cen in izkoriščanje Američanov," je razvoj dogodkov komentiral pravosodni minister Kalifornije Rob Bonta. Ob tem je izrazil ponos nad koalicijo tako republikanskih kot demokratskih držav.