Podjetji Ticketmaster in Live Nation v ZDA krivi izkoriščanja monopolnega položaja

Odločitev porote je prišla po dolgotrajnem sojenju na zveznem sodišču v New Yorku, ki je vključevalo pričevanja vodilnih izvršnih direktorjev iz glasbene in zabavne industrije. Vendar pa potrošniki še ne bodo nemudoma doživeli padca cen vstopnic.
Po odločitvi porote se začenja drugi del procesa, na koncu katerega bo zvezni sodnik Arun Subramanian odločil o ukrepih za končanje monopola. Med drugim bo odločal o zahtevi zveznih držav po razbitju podjetij ali drugih ukrepih, poroča ameriški CNN.
Ministrstvo za pravosodje ZDA je skupaj z 39 zveznimi državami leta 2024 tožilo Live Nation, ker naj bi njegova združitev s Ticketmasterjem leta 2010 in posledični nadzor nad praktično vsakim vidikom glasbe v živo škodovala obiskovalcem, umetnikom in prizoriščem.
Med sodnim procesom je pravosodno ministrstvo vlade Donalda Trumpa na presenečenje sodnika sklenilo tajni sporazum z družbo Live Nation o poravnavi. Sporazumu se je pridružilo nekaj zveznih držav, več kot 20 pa jih je vztrajalo pri sodnem procesu. Sporazuma sodišče še ni potrdilo.
Ministrstvo je sporazum sklenilo le nekaj tednov po tem, ko je bila odpuščena vodja protimonopolnega oddelka Gail Slater, ki ostro pristopala do korporacij, osumljenih monopolnega ravnanja. Slater je pozdravila odločitev porote in čestitala koaliciji pravosodnih ministrov zveznih držav, k so vztrajale v tožbi, poroča CNN.
Sporazum med ministrstvom in Live Nation predvideva, da bo podjetje konkurentom, kot sta SeatGeek ali StubHub, omogočilo prodajo vstopnic za svoje dogodke, omejilo provizije za prodajo vstopnic na 15 odstotkov in se odpovedalo ekskluzivnim pogodbam o rezervacijah s 13 prizorišči.
Live Nation bo skladno s sporazumom tudi ustanovil poravnalni sklad v višini 237 milijonov evrov za odškodninske zahtevke tistih nekaj držav, ki so pristopile k sporazumu.
"Glede na upad izvrševanja protimonopolne zakonodaje s strani Trumpove vlade odločitev porote kaže, kako daleč lahko države gredo, da zaščitijo ljudi pred velikimi korporacijami, ki svojo moč izkoriščajo za nezakonito zviševanje cen in izkoriščanje Američanov," je razvoj dogodkov komentiral pravosodni minister Kalifornije Rob Bonta. Ob tem je izrazil ponos nad koalicijo tako republikanskih kot demokratskih držav.
Protimonopolna zakonodaja, znana tudi kot antimonopolna zakonodaja, je skupek zakonov in predpisov, ki urejajo poslovanje podjetij z namenom preprečevanja monopolov in zagotavljanja poštene konkurence na trgu. Cilj te zakonodaje je zaščititi potrošnike pred zlorabo tržne moči s strani podjetij, ki bi lahko nadzorovala trg, omejevala izbiro in umetno zviševala cene. V ZDA je ključni tovrstni zakon Shermanov protimonopolni zakon iz leta 1890, dopolnjen z Claytonovim zakonom in zakonom o FTC.
Donald Trump je ameriški poslovnež, televizijska osebnost in politik, ki je bil 45. predsednik Združenih držav Amerike od leta 2017 do 2021. Pred vstopom v politiko je bil znan predvsem kot nepremičninski mogotec in zvezdnik resničnostnega šova 'The Apprentice'. Njegova predsedniška kampanja in administracija sta bili zaznamovani z nacionalistično politiko 'America First', spremembami imigracijske politike in izstopom ZDA iz nekaterih mednarodnih sporazumov.
Monopol je tržno stanje, v katerem eno podjetje ali organizacija obvladuje celoten trg za določen izdelek ali storitev. V takšnem položaju ima monopolist izjemno moč nad cenami in ponudbo, saj ni neposredne konkurence. Monopoli lahko vodijo do višjih cen, slabše kakovosti izdelkov in omejene izbire za potrošnike, zato jih protimonopolna zakonodaja pogosto omejuje ali prepoveduje.
Zvezni sodnik v ZDA je sodnik, ki dela na zveznih sodiščih, ki so del sodne veje oblasti vlade Združenih držav. Ta sodišča obravnavajo primere, ki zadevajo zvezne zakone, ustavna vprašanja ali spore med državami. Zvezni sodniki, vključno z vrhovnimi sodniki, sodniki prizivnih sodišč in sodniki okrožnih sodišč, so imenovani s strani predsednika ZDA in potrjeni s strani Senata, običajno pa služijo dosmrtno.
