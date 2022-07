'Podnebna zločinka': Kylie Jenner z zasebnim letalom na 17-minutni let.

Kylie Jenner je pretekli konec tedna razočarala svoje sledilce in razburila okoljevarstvenike ter vse,ki jih skrbi za prihodnost našega planeta. 24-letna milijarderka se je namreč s svojim zasebnim letalom odpravila na pot iz kalifornijskega mesta Camarillo do kalifornijske četrti Van Nuys in si s tem prišparala dobrih 62 kilometrov dolgo pot z avtomobilom. Njena pot se je tako skrajšala za slabe pol ure, iz 45 na 17 minut.