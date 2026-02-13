Podoben okus za modo pri sodni mediaciji ni pomagal

Bryan Freedman, Baldonijev odvetnik, je novinarjem potrdil, da dogovor ni bil dosežen. Priznal je, da bi do dogovora še vedno lahko prišlo, vendar se mu zdi malo verjetno. Na vprašanje, ali verjame, da bo primer prišel na sodišče, je odgovoril: "Da. Veselimo se tega." Mediacija s sodnico Sarah L. Cave je sicer rutinski del zveznega postopka. Čeprav sta se obe strani osebno srečali s sodnico, ni bilo nobenega znaka, da bi katera koli stran pričakovala, da bodo pogovori kam pripeljali.

Spomnimo, Lively je Baldonija obtožila, da jo je nadlegoval na snemanju filma Konča se z nama ter da je nato sodeloval s svojimi publicisti pri orkestriranju kampanje blatenja proti njej, potem ko se je pritožila. Nato je tožbo proti soigralki vložil tudi Baldoni. V njej je trdil, da je igralka ukradla film, ko je grozila, da ga ne bo promovirala, njo in nekatere druge pa je obtožil ustvarjanja lažne pripovedi, da jo je nadlegoval in blatil njeno ime v javnosti. Medtem ko se igralec nato ni odločil za nadaljevanje tožbe, je tožba zvezdnice še vedno odprta, mediacija pa ni obrodila sadov. Sojenje je tako predvideno za 18. maj.