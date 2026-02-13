Podoben okus za modo pri sodni mediaciji ni pomagal

Igralca Justin Baldoni in Blake Lively po celodnevni mediaciji na zveznem sodišču v New Yorku nista uspela skleniti dogovora glede njene tožbe zaradi domnevnega nadlegovanja. Soigralca iz filma Konča se z nama sta večino dneva preživela v ločenih sodnih dvoranah, ob koncu dneva pa sta ločeno zapustila stavbo, šla skozi množico medijev in nista rekla ničesar.
Bryan Freedman, Baldonijev odvetnik, je novinarjem potrdil, da dogovor ni bil dosežen. Priznal je, da bi do dogovora še vedno lahko prišlo, vendar se mu zdi malo verjetno. Na vprašanje, ali verjame, da bo primer prišel na sodišče, je odgovoril: "Da. Veselimo se tega." Mediacija s sodnico Sarah L. Cave je sicer rutinski del zveznega postopka. Čeprav sta se obe strani osebno srečali s sodnico, ni bilo nobenega znaka, da bi katera koli stran pričakovala, da bodo pogovori kam pripeljali.
Spomnimo, Lively je Baldonija obtožila, da jo je nadlegoval na snemanju filma Konča se z nama ter da je nato sodeloval s svojimi publicisti pri orkestriranju kampanje blatenja proti njej, potem ko se je pritožila. Nato je tožbo proti soigralki vložil tudi Baldoni. V njej je trdil, da je igralka ukradla film, ko je grozila, da ga ne bo promovirala, njo in nekatere druge pa je obtožil ustvarjanja lažne pripovedi, da jo je nadlegoval in blatil njeno ime v javnosti. Medtem ko se igralec nato ni odločil za nadaljevanje tožbe, je tožba zvezdnice še vedno odprta, mediacija pa ni obrodila sadov. Sojenje je tako predvideno za 18. maj.
Nekoliko več složnosti pa sta zvezdnika nenačrtno pokazala pri izbiri oblačil. Oba sta se namreč odločila za zelena plašča, ki ga je igralka dopolnila z rožnato srajco, igralec pa se je odločil za šal v rožnatih odtenkih.
Justin Baldoni je ameriški igralec, režiser in producent, najbolj znan po vlogi Rafaela Solana v televizijski seriji Devica Jane. Rodil se je 24. januarja 1984 v Los Angelesu v Kaliforniji. Poleg igranja je Baldoni tudi ustanovitelj produkcijske hiše Wayfarer Studios, ki je znana po ustvarjanju navdihujočih vsebin.
Blake Lively je ameriška igralka in model, ki se je rodila 25. avgusta 1987 v Los Angelesu v Kaliforniji. Zaslovela je z vlogo Serene van der Woodsen v mladinski seriji Opravljivka. Poleg igralske kariere je znana tudi po svojem modnem slogu in kot soustanoviteljica blagovne znamke brezalkoholnih pijač Betty Buzz.
Sodna mediacija je postopek reševanja sporov, pri katerem tretja, nevtralna oseba (mediator) pomaga strankam pri pogajanjih, da bi dosegle vzajemno sprejemljiv sporazum. Mediator ne sprejema odločitev, temveč olajša komunikacijo in pomaga strankam, da same najdejo rešitev. Cilj mediacije je pogosto hitrejše, cenejše in manj stresno reševanje sporov v primerjavi s sodnim postopkom.
