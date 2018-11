Podobnost je neverjetna, a nista v sorodu

27-letna Shanina Shaik in 32-letna Irina Shayk imata veliko skupnih točk in podobnosti, a presenetljivo nista v nikakršnem krvnem sorodstvu. Svoji karieri sta zgradili v manekenskih vodah in se tako ena kot druga že večkrat sprehodili kot Victorijina angelčka. Obe sta temnejše polti in eksotičnega videza, temnih las in zelenih oči, polnejših ustnic in podobne višine. Tudi njuna priimka se kljub rahlo drugačnem zapisu izgovorita skoraj popolnoma enako, kar bi lahko dejali tudi za podobno izgovorjavo imen.