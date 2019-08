Je zares prestara za seksi fotografije pri 29 letih?

Bebe Rexha ne pusti, da bi ji kdor koli postavljal pravila in ne beži od tega, da do konec avgusta dopolnila 30 let.

"Nedavno sem srečala moškega glasbenega mogotca, ki mi je dejal, da postajam prestara in da so moje objave "zmedene". Ker pišem pesmi in objavljam seksi fotografije na Instagramu, česar naj ženske v moji koži ne bi počele, sploh pri mojih 29 letih. Dovolj mi je tega, da me tlačijo v predal. Sama si postavljam svoja pravila. Res imam vrh glave, da ženske imenujejo za stare 'vešče', ko se postarajo, za moške moje starosti pa pravijo, da so seksi. Kakor koli, 30. avgusta bom stara 30 let in veste kaj, ne bežim od tega. Ne bom lagala o svoji starosti, ali da bi pela pesmi, ki bi se bolj prodajale, ker bi zvenele 'mlajše'. Praznovala bom svojo starost, ker sem modrejša, močnejša in, VERJEMITE MI, precej boljša ljubimka kot pred desetimi leti,"je ob seksi črnobelo fotografijo na Instagramu samozavesto zapisala pevka Bebe Rexha.

V dveh dnevih je za objavo dobila več kot 1,3 milijona všečkov, sicer pa ima na Instagramu skoraj devet milijonov sledilcev. Absolutno pa jo je podprla tudi modna legendaTyra Banks. "Res je najbolj seksi. O, moj bog. Ko jo gledate na Instagramu, vidite njene fotografije? Kar rečem si, rada bi izgledala kot ti, poglej to telo in ta obraz! Zelo je osupljiva, zastašujoče osupljiva," je mlajši kolegici stopila v bran 45-letna Banksova.