Podpora pravicam žensk: Nicki Minaj odpovedala nastop v Savdski Arabiji

Rap izvajalka Nicki Minaj bi morala nastopiti na prihajajočem festivalu v Savdski Arabiji, vendar jo je newyorška neprofitna organizacija za človekove pravice (Human Rights Foundation) pozvala, naj svoj koncert odpove. Želeli so, da zavrne njihov denar in vnovči svoj globalni vpliv za seznanitev ljudi s kršenjem človekovih pravic v tej državi.

Nicki je tako svoj koncert odpovedala, za razlog pa je navedla svojo podporo pravicam, ki naj bi jih ta konzervativna država kršila. "Po dobrem premisleku sem se odločila, da bom koncert na Džidskem festivalu (Jeddah World Fest, op. p.) odpovedala," je dejala v izjavi za tuje medije. "Čeprav si zelo želim svoj šov deliti z mojimi oboževalci v Savdski Arabiji, sem se po boljši poizvedbi o težavah v državi odločila, da dajem vsem jasno vedeti, da podpiram pravice žensk, LGBT skupnosti in svobodo izražanja," je zatrdila.

Ta festival naj bi bil eden največjih glasbenih dogodkov na Srednjem vzhodu. Svoj nastop pa bosta realizirala bivši član skupine One Direction Liam Payne in ameriški glasbenik Steve Aoki. Organizatorji festivala so sporočili, da je Nicki svoj nastop odpovedala zaradi osebnih razlogov. Nicki Minaj pa ni prva, ki je državo zavrnila. To je pred njo storila že Mariah Carey.