Podporniki Taylor Swift 'obsedeni' s Slovencem

Trenutno nadvse priljubljena The Eras Tour turneja zvezdnice Taylor Swift je zaživela v kinematografih po vsem svetu. V dvorane je že zvabila na milijone gledalcev, ki so splet zasuli z odzivi na videno. Ne le Taylor, navdušenje je požel tudi slovenski plesalec Jan Ravnik , ki pevki od vsega začetka turneje dela družbo na odru.

Slovenec si je s svojimi gibi, obrazno mimiko in energijo ustvaril pravo bazo oboževalcev. "Producentom filma bi se rada zahvalila za to," je na TikTok zapisala uporabnica in delila montažo Janovih plesnih trenutkov na turneji.

Prav slovenski plesalec in Swiftova sta na enem od koncertov čez lužo poskrbela za simpatičen pripetljaj na odru. Pevka je med prepevanjem hita We Are Never Ever Getting Back Together stopila na plesalčevo nogo in v istem trenutku zaskrbljeno preverila, ali ga je pri tem poškodovala. "Ali si v redu?" je vprašala Slovenca in ostalim plesalcem dejala, da je stopila na njegovo nogo. Pripetljaj ni povzročil nobenih poškodb, nastop pa se je že v naslednjem trenutku nadaljeval.

Nikoli si nisem mislil, da lahko mali meščan iz Slovenije pride tako daleč, ampak tukaj smo," je že pred meseci na svoj Instagram zapisal plesalec. "Neskončno sem hvaležen, da sem del turneje," je dodal. Janov uspeh sta med drugim pohvalila tudi uveljavljena slovenska plesalca in koreografa Nika Kljun in Anže Škrube, ki čez lužo že več let dokazujeta, koliko plesnega talenta premore Slovenija.