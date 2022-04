Podpornikom Deppa prepovedali kampiranje pred sodiščem

Pred stavbo se je namreč od ponedeljka pričelo zbirati na desetine Deppovih podpornikov, ki so z velikimi transparenti izkazovali podporo zvezdniku, ki bivšo soprogo toži zaradi obrekovanja in od nje zahteva poravnavo stroškov v višini 46 milijonov evrov. Zvezdnik je namreč zaradi obtožb Heardove izgubil vlogi v dveh velikih filmskih franšizah, Pirati s Karibov ter Magične živali.

Spomnimo, Depp in Heardova sta se spoznala leta 2009 med snemanjem filma Zapiti dnevnik in dve leti kasneje pričela z romantičnim razmerjem, ki sta ga leta 2015 obeležila s poroko. Zakon ni trajal dolgo, saj je le slabo leto kasneje Heardova vložila ločitvene papirje in ob tem igralca obtožila, da je vanjo vrgel telefon in ji povzročil modrico na obrazu, kar je Depp ostro zanikal.