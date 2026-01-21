Podpredsednik ZDA JD Vance in soproga pričakujeta četrtega otroka

41-letni JD Vance in njegova 40-letna žena Usha Vance sta zapisala, da sta nosečnica in otrok v dobrem zdravstvenem stanju. "V tem vznemirljivem in hektičnem času sva še posebej hvaležna vojaškim zdravnikom, ki odlično skrbijo za našo družino, in zaposlenim, ki si močno prizadevajo, da lahko služiva državi in hkrati uživava čudovito življenje s svojimi otroki," sta objavila na omrežju X.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Vance in njegova soproga sta že starša trem otrokom, starim osem, pet in štiri leta. Spoznala sta se na univerzi Yale, poročila pa leta 2014.

Podpredsednik ZDA se že nekaj časa goreče zavzema, da bi imeli Američani več otrok, in izraža zaskrbljenost zaradi upadanja rodnosti.

Bela hiša je v torek sporočila, da je vlada predsednika Donalda Trumpa najbolj družini naklonjena vlada v zgodovini. Tudi 28-letna tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je decembra objavila, da maja pričakuje deklico.