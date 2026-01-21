Naslovnica
Tuja scena

Podpredsednik ZDA JD Vance in soproga pričakujeta četrtega otroka

Washington, 21. 01. 2026 07.56 pred 1 uro 1 min branja 13

Avtor:
E.K. STA
Usha Vance in JD Vance

Podpredsednik ZDA JD Vance in njegova soproga Usha Vance sta v torek na družbenih medijih razkrila veselo novico, da se bosta julija razveselila rojstva četrtega otroka, sina, ki se bo pridružil bratoma Ewanu in Viveku ter sestri Mirabel.

41-letni JD Vance in njegova 40-letna žena Usha Vance sta zapisala, da sta nosečnica in otrok v dobrem zdravstvenem stanju. "V tem vznemirljivem in hektičnem času sva še posebej hvaležna vojaškim zdravnikom, ki odlično skrbijo za našo družino, in zaposlenim, ki si močno prizadevajo, da lahko služiva državi in hkrati uživava čudovito življenje s svojimi otroki," sta objavila na omrežju X.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vance in njegova soproga sta že starša trem otrokom, starim osem, pet in štiri leta. Spoznala sta se na univerzi Yale, poročila pa leta 2014.

Podpredsednik ZDA se že nekaj časa goreče zavzema, da bi imeli Američani več otrok, in izraža zaskrbljenost zaradi upadanja rodnosti.

Bela hiša je v torek sporočila, da je vlada predsednika Donalda Trumpa najbolj družini naklonjena vlada v zgodovini. Tudi 28-letna tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je decembra objavila, da maja pričakuje deklico.

JD Vance z ženo Usho
JD Vance z ženo Usho
FOTO: Profimedia

Otroka bo Usha Vance rodila kot prva druga dama v obdobju, ko ji pripada ta naziv, ni pa rojstvo brez precedenčnega primera za prve dame. Žena predsednika Groverja Clevelanda, Frances, je leta 1893 med njegovim drugim mandatom rodila hčerko. Soproga Jacka Kennedyja, Jacqueline, je leta 1963 rodila tretjega otroka, Patricka Bouviera Kennedyja, ki pa se je rodil prezgodaj in umrl dva dneva pozneje.

JD Vance Usha Vance podpredsednik ZDA nosečnost Donald Trump

KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PanterSLO
21. 01. 2026 08.57
V tem vznemirljivem in hektičnem času… v tem hektičnem času, ki sta ga ustvarila on in njegov oranžni dojenček.
Odgovori
0 0
Roadkill
21. 01. 2026 08.53
Ojoj pa Hegseth jih ima tudi 7 ali je to normalno
Odgovori
0 0
Roadkill
21. 01. 2026 08.51
Tudi Rubio je precej razmnožil svoja velika ušesa
Odgovori
0 0
progresivnidaveknastanovanja
21. 01. 2026 08.38
gorje amričanom, ekstrem antipatike je ta človek. Srečo bodo mel če so otroc po mami.
Odgovori
-2
0 2
kvintus
21. 01. 2026 08.35
Joj ne, pa koga to zanima? Tak članek naj prebirajo ameri v ameriki, mene osebno take stvari ne zanimajo v RS!
Odgovori
+3
3 0
Mens sana
21. 01. 2026 08.34
.............čestitke.........., vsekakor bolje, da to počne z ženo kot s celim svetom.........................
Odgovori
-1
0 1
Omreznina2024
21. 01. 2026 08.20
Bravo. To je pravi par, da imajo več otrok , ne pa neki mavritchni- rožnati z dvema , ki se z njima sabljata in tolčeta po koprivah.
Odgovori
+0
3 3
Roadkill
21. 01. 2026 08.31
bravo tvojemu atu in mami za produkcijo. ali si že slišal za dejstvo da je človeška populacija v 30ih letih narastla iz 5 miljard na 8 miljard? ali se zavedaš kaj to pomeni za naš plant
Odgovori
+2
3 1
Roadkill
21. 01. 2026 08.32
ti bi se razmnoževal še na Titaniku ko bi se potapljal
Odgovori
+2
3 1
Abica
21. 01. 2026 08.34
In že udrihanje po vseh drugačnih navsezgodaj...
Odgovori
+4
4 0
Prelepa Soča
21. 01. 2026 08.47
Če se razmnožujejo taki z denarjem, ni problem, le-ta je, ker se razmnožujejo revni, brez pogojev.
Odgovori
+1
2 1
Roadkill
21. 01. 2026 08.48
Prelepa Soča upam da je to joke
Odgovori
0 0
lokson
21. 01. 2026 08.48
In zaradi prenaseljenosti, bi morali biti vsi topli, ali kako.
Odgovori
0 0
