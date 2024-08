Podrl svetovni rekord in stekel po poljub: kdo greje srce Duplantisa?

Ne le z olimpijskim in svetovnim rekordom ter zlato medaljo, Armand Duplantis se lahko pohvali tudi z zmago v ljubezni. Njegovo srce greje švedska manekenka in vplivnica Desiré Inglander , simpatična svetlolaska, ki ima samo na Instagramu več kot 280 tisoč sledilcev. Športnik in manekenka sta se spoznala leta 2020 na znanem švedskem festivalu.

Manekenka je pozneje za Vogue Scandinavia povedala, da nikakor ni iskala partnerja in da ni bila pripravljena na zvezo, saj je želela početi, kar je sama želela. Njeno mišljenje se je spremenilo, ko je spoznala športnika, ki se je pozneje šalil, da so načini osvajanja na Švedskem in v Ameriki, iz katere prvotno prihaja, zelo drugačni.

"V Louisiani veliko več časa govorimo. Na zabavi sem zato želel govoriti z njo in se ji predstaviti, a ona tega ni želela. Želela je zgolj plesati." Po zabavi sta pričela klepetati na omrežju Snapchat, nekaj mesecev kasneje pa šla na prvi uradni zmenek. "Imela sem 19 let, nikoli nisem bila na zmenku in ne bi si mogla predstavljati nič hujšega kot jesti z osebo, ki je ne poznam. In v angleščini," se je priprav na prvi zmenek spominjala manekenka. A zdi se, da sta jezikovne prepreke kmalu premagala.

Desiré sedaj partnerja spremlja na vseh tekmah in je njegova največja podpornica. Mlada zaljubljenca prav tako nimata težav kazati medsebojne naklonjenosti, kar je bilo razvidno tudi v Parizu. Tik po tem, ko je Armandu v tretjem poskusu uspelo podreti svetovni rekord, je navdušeno stekel proti tribuni in strastno poljubil svojo izbranko, ki je na tekmi glasno navijala zanj. "Desiré mi prinaša tako odlično ravnovesje v življenju. Tako lepo je, da se lahko vrneš domov in pobegneš v popolnoma drugačen svet, se prepustiš drug drugemu in počneš karkoli. Je odlična sopotnica," je v začetku leta za skandinavsko različico modne biblije povedal olimpijski prvak.