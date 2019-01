Podrobno opisala grozljivo noč, Chris Brown jo bo tožil, 'ker laže'

Brown se je že odzval in odločno zanikal obtožbe. "Želim, da je popolnoma jasno. Obtožbe so lažne in en kup sr***a. NIKOLI! To je tako zelo nespoštljivo do moje hčerke in družine, prav tako pa ni v skladu z mojo osebnostjo in moralnimi vrednotami," je zapisal na Instagramu, zraven pa objavil fotografijo z napisom "Pra**ca laže".

Po zaslišanju so ga izpustili brez obtožbe. 29-letnikov odvetnik je povedal, da pevec odločno zanika vse obtožbe in se pripravlja, da sam vloži tožbo zaradi obrekovanja. A to ne pomeni, da je preiskava končana. Tožilci so sporočili, da bodo še naprej iskali dokaze.

V sobi je bilo še okoli 15 deklet, zvezdnikovih prijateljic. "Glasba je bila glasna, ljudje so prihajali in odhajali … bilo je kaotično. Na neki točki sem šla na stranišče, Chris pa mi je sledil, me zgrabil za desno roko in potisnil v garderobno sobo. Zaprl je vrata," je povedala in dodala, da naj bi posilstvo trajalo od 25 do 30 minut. "Še vedno zelo težko pojasnim, kaj se je zgodilo, a bilo je brutalno in nasilno," je dejala. Dodala je, da ji je grozil in bil nasilen. "Zelo me je bilo strah. Ko je bilo konec, je odprl vrata. Rekla sem mu, da si želim vzeti telefon in oditi domov. Šel je po nekoga, mislila sem, da me bo tisti človek pospremil do varnostnika, ki mi bo vrnil telefon," je dejala.

Ko je skupina deklet in Chrisovih prijateljev prišla v njegovo hotelsko sobo, jim je varbnostnik zasegel telefone. "Ker gre za slavno osebo, se mi to ni zdelo nenavadno. V sobi so nam ponudili pijačo, bilo je polno trave in kokaina," je povedala.

"Vse je potekalo dobro, okoli 4. ure zjutraj pa so se odločili, da se vrnejo v hotel. Želela sem domov, a me je nekdo od njegovih prijteljev zgrabil pod roko in dejal, naj se pridružim, saj bo v hotelu zabava potekala naprej," je povedala.

24-letnica pa je vojo plat zgodbe podrobno opisala francoski reviji Closer. Pravi, da je Browna spoznala preko prijateljice, ki dela v nočnem klubu. Ta naj bi jo vprašala, če želi spoznati slavnega pevca, in bila je za. "Dogovorjeni smo bili za ob 23.30 v hotelu Mandarin Oriental. Na recepciji smo se srečali z njegovimi prijatelji in veliko drugimi dekleti. Šli smo do njegove hotelske sobe, kjer smo ga pobrali in skupaj odšli v nočni klub," je dejala.

A to se ni zgodilo. "Tudi ta človek me je potisnil v svojo sobo, zaklenil vrata in me zlorabil. Nato pa še varnostnik. Samo domov sem želela. Bilo me je preveč strah. To so trije močni agresivni moški. Ničesar nisem mogla narediti. Travmatično je, ne morem kar pozabiti in nadaljevati z življenjem. Grozljivo je, povsem sem izgubljena," je dejala.

Ko so jo vprašali, kako je vendarle pobegnila, je odgovorila: "Rekla sem, da moram domov, ker imam naslednji dan predavanja, joakala sem. Ko me je videl takšno, mi je vrnil telefon in dovolil oditi."

Policiji je dogodek prijavila čez dva dni. "Bilo me je strah. Imajo moj naslov, telefonsko številko, mojo fotografijo .. ampak nisem želela, da isto storijo še drugim dekletom," je pojasnila.

'Trije so me posilili v eni noči - s tem je nemogoče živeti'

"Chris Brown je oseba, ki verjame, da je zelo vpliven, in da je nad zakonom, ampak ne. Šla bom do konca. Trije moški so me posilili v enem večeru – s tem je nemogoče živeti," je sklenila.

Dodala je, da ne ve, ali so zlorabili še katero od drugih deklet. "Včasih si dekleta ne upajo spregovoriti in razumem jih, ampak želim, da oni nehajo to početi dekletom, ki niso prosile za nič," je odločena.

"Mislila sem, da se samo zabavam z zvezdnikom. Nisem si predstavljala, da se bom znašla v zaklenjeni sobi z nasilnimi in grozečimi moškimi, ki so me silili v stvari, ki jih nisem želela," je še dodala.

Pevec v Parizu ni sam, saj se je nekaj dni po domnevnem incidentu v nočnem klubu zabaval s sovjim dekletomAmmiko Harris, saj tam poteka slavni pariški teden mode.

Leta 2009 so Browna obtožili družinskega nasilja zaradi napada na pevko Rihanno, takrat njegovo dekle. Nasilje je takrat priznal, prisodili pa so mu le družbeno koristna dela. Tudi manekenka Liziane Gutierrez je trdila, da jo je udaril v obraz.