Podrobnost z zabave razkrila spol vojvodinjinega prvega otroka?

Vojvodinja Meghan Markle se je v zadnjem trimesečju nosečnosti odpravila 'čez lužo' – v rodne Združene države Amerike, kjer so ji prijateljice organizirale zabavo pred prihodom njenega in prinčevega prvega otroka. Njena prisotnost v New Yorku je pritegnila pozornost tujih medijev in paparacev, ki so nosečo vojvodinjo in njene bližnje ujeli na newyorških ulicah, spremljali pa so tudi, kje se je Meghan večino časa zadrževala.