Podrobnosti spora na letalu: Brad naj bi Angelino stresel in potisnil v steno

V javnost so prišle podrobnosti odmevnega letalskega poleta iz Francije v Los Angeles, na katerem naj bi imel Brad Pitt pred svojo nekdanjo ženo in njunimi otroci izbruh jeze. V dokumentih je navedeno, da je Angelina Jolie takrat pristojnim organom povedala, da je bil igralec do nje nasilen, med drugim naj bi jo zgrabil za glavo in potisnil v steno, ko je izgledalo, da bo napadel še enega od njunih otrok, pa ga je ona zgrabila za vrat.

Revija People je pridobila poročilo FBI, kjer je podrobno opisan spor med Angelino Jolie in Bradom Pittom, ki se je septembra 2016 odvijal na zasebnem letalu. Le nekaj dni za domnevnim incidentom je zvezdnica vložila zahtevek za ločitev, FBI in losangeleška socialna služba pa sta zaradi anonimne prijave začeli preiskovati igralca. Dobro obveščen vir je takrat povedal, da naj bi bil Brad na poletu iz Francije v Los Angelesu, kjer je bil skupaj z Angelino in njunimi otroci, pijan ter verbalno in celo fizično nasilen do svojega otroka, kar je zvezdnik zanikal. Primer je FBI zaključil novembra istega leta in Pitta ni kazensko ovadil, prav tako pa socialna služba ni našla nobenih znakov zlorabe. Podrobnosti incidenta so sedaj, šest let kasneje, prišle v javnost.

icon-expand Na dan so prišle podrobnosti spora med Angelino in Bradom, ki se je pred šestimi leti zgodil na letalu. FOTO: Profimedia

V pridobljenem FBI poročilu je navedeno, da sta bila Pitt in Joliejeva takrat v napetem odnosu, zaradi igralčevih dejanj pa se je Angelina na letalu počutila kot talka. Brad naj bi jo zgrabil za glavo in stresel, jo potisnil v steno in približno štirikrat udaril v strop. Ko se je zdelo, da bo napadel enega od otrok, ker ga je ta med prerekanjem označil za "kretena", je Angelina takratnega moža zgrabila za vrat in ga držala v daviteljskem prijemu, kar je tudi sama priznala. Zvezdnica je navedla, da je Brad "postal pošast", saj je rohnel po letalu, kričal v njih in oponašal vedenje pošasti, zato je bila skupaj z otroci med poletom pretresena. Dodala je, da je zmrznila, bila prestrašena in ni vedela, kaj v tistem trenutku storiti. Joliejeva je še trdila, da je Pitt s polivanjem rdečega vina na letalu naredil škode za približno 25.000 evrov, prav tako pa naj bi na neki točki nanjo polil pivo. V poročilo je še navedeno, da je igralka utrpela poškodbe na hrbtu in komolcu ter odrgnine na roki, medtem ko je imel Brad prasko, za katero je dejala, da jo je verjetno naredila ona. Fotografije igralkinih poškodb, ki so bile priložene poročilu, so že zaokrožile po spletu.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Vir blizu Pitta je za People dejal, da informacije, ki so prišle v javnosti, niso nič novega, saj sta igralca ta dokument imela že več let. "Preiskava je bila narejena in vložene ni bilo nobene tožbe. Ponavadi se tovrstne informacije, ki sta jih imeli obe strani, ne izdajo. Od tega ni nobene koristi. Da je to prišlo v javnost, je škodljivo za otroke in vso družino."