Podrobnosti supermanekenkinega drugega poročnega obreda

46-letna supermanekenka nemških korenin Heidi Klum se je letos tretjič sprehodila do oltarja, kjer je večno zvestobo prisegla približno 17 let mlajšemu glasbeniku Tomu Kaulitzu. Poročila sta se februarja letos, le dva meseca potem, ko sta obelodanila svojo zaroko. Svojo poročno zaobljubo sta 'obnovila' že v letošnjem letu in sicer pred dnevi, ko sta na razkošni jahti v okolici priljubljenega otoka Capri ponovno dahnila usodni da. In če je bila Heidi do sedaj o svojih poročnih obredih precej zadržana in skrivnostna, je tokrat presenetljico razkrila več, kot bi od nje pričakovali.