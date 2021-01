Podrobnosti zaroke Emme Stone: romantika v praznih pisarnah

Emma Stone , ki z možem Davom McCaryjem pričakuje prvega otroka, se z veseljem spominja romantične zaroke, ki se je zgodila decembra 2019. Oskarjevka je moža spoznala na snemanju oddaje Saturday Night Live. Tam namreč sodeluje kot producent posameznih segmentov oddaje, sama pa je decembra 2016 v eni od epizod šova sodelovala kot voditeljica oziroma glavno ime, bila pa je tudi del skeča Wells for Boys , nad katerim je kot režiser bedel prav McCary.

Emma in Dave sta se spoznala na snemanju oddaje SNL.

O romantični zvezi nista spregovorila dlje časa, nato pa sta se v javnosti skupaj prvič pojavila januarja 2019 na prireditvi ob podelitvi nagrad SAG, ob koncu istega leta pa naznanila svojo zaroko. Te dni pa so se v javnosti pojavile tudi informacije, kako je zaroka sploh potekala.

Emma Stone nosečniškega trebuščka ne more več prikriti.

Emma je že pred nosečnostjo za revijo Elle spregovorila o tem, kako se je skozi leta spremenil njen pogled na poroko in družinsko življenje:"Kot najstnica sem zmeraj govorila, da se ne bom nikoli poročila in da nikoli ne bom imela otrok. Ko sem postala starejša, sem ugotovila, da se želim poročiti in imeti otroke." Že kmalu se ji bosta uresničili obe želji.