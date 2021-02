Poginil 28-letni golob, ljubljenček pokojnega Princea

Prince si je pred desetletji omislil nekaj belih golobov, sedaj pa je umrl tudi najstarejši med njimi. Divinityje kar 28 let delal družbo pevcu, potem pa še njegovi družini, na koncu pa razveseljeval obiskovalce muzeja, posvečenega glasbeni ikoni. Ljubljenček pokojnega pop zvezdnika se je poslovil pred nekaj dnevi, in sicer zaradi težav, povezanih s starostjo. Novico so sporočili s Princeovega posestva Paisley Park v Minnesoti. Golob je tam s pevcem živel od sredine devetdesetih in je bil eden od mnogih, ki so bivali v atriju v sklopu prostranega posestva. Pred tem je leta 2017 umrl tudi golob z imenom Majesty in Divinityja pustil samega.