Poginil je Bo, ljubljenček družine Obama

Barack Obama je sporočil, da je poginil njihov družinski pes Bo. Poginulemu hišnemu ljubljenčku se je poklonil na družbenem omrežju z deljenjem Bojevih fotografij. V daljšem zapisu pa se je zvestega štirinožnega prijatelja spomnila tudi nekdanja prva dama, ki je zapisala, da je bil Bo najsrečnejši v minulem letu, ko je bila zaradi pandemije doma vsa družina.

Barack Obama s psom Bojem.

"Danes je naša družina izgubila pravega prijatelja in zvestega sopotnika. Bo je bil več kot desetletje stalno prisoten v naših življenjih–vedno nas je bil vesel, če smo imeli slab ali dober dan in tudi vse ostale dni,"je zapisal bivši ameriški predsednik.

Obama je objavil fotografijo, na kateri Boja božajo otroci, in zapisal: "Prenašal je kraval, ki je prišel z obiski v Belo hišo, glasno je lajal, vendar ni nikoli ugriznil, poleti je rad skakal v bazen, ob otrocih je bil miren, živel je za ostanke jedilne mize in imel odlično dlako." V zadnji objavi, namenjeni Boju, je dodal:"Bil je točno tisto, kar smo potrebovali, in več, kot smo kadarkoli pričakovali. Srčno ga bomo pogrešali."

Bo je bil portugalski vodni pes. Star je bil 12 let, večino svojega življenja pa je preživel v Beli hiši kot "prvi pes". Poginil je po bitki z rakom. Za psa se je družina Obama odločila, potem ko je Barack Obama ob izvolitvi za 44. predsednika Združenih držav Amerike svojima hčerama Maliiin Sashiobljubil, da bosta dobili psa, ko se bodo preselili v Belo hišo. Boja so nato dobili kot darilo od senatorja Teda Kennedyja, ki je imel psa iz istega legla. Ime sta mu izbrali Malia in Sasha po mački svojega bratranca in po Michellinem očetu. Bojevo ime pa je prav tako sestavljeno iz inicialk imena in priimka Baracka Obame.

Družina Obama na sprehodu z Bojem.

Družina Obama je bila pogosto opažena, kako Boja sprehaja po Beli hiši. Kosmatinec pa se je večkrat udeležil različnih prireditev ob takratni prvi dami – zlasti tistih, ki so vključevale otroke in vojaške družine.

Boju se je v daljšem zapisu na Twitterju poklonila tudi nekdanja prva dama Michelle Obama:"To popoldne je bilo za našo družino težko. Poslovili smo se od najboljšega prijatelja Boja, ki se je poslovil po bitki z rakom. Hvaležni smo za ljubezen, ki ste mu jo izkazovali v preteklih letih. Prosim, da nocoj močno objamete kosmate člane svoje družine in jih v našem imenu pobožate po trebuščku." Dodala je, da je Bo vedno veselo mahal z repom, ko sta se Malia in Sasha vrnili iz šole, bil pa je tudi v oporo Baracku, predvsem ko je po dolgih urah v pisarni potreboval odmor. Michelle je omenila nekaj pomembnih prireditev, na katerih je bil navzoč tudi Bo, med drugimi tudi med obiskom papeža v Beli hiši. Poudarila je, da je bil Bo med pandemijo srečen kot še nikoli, saj je bila vsa družina doma skupaj z njim.

Bo pred Belo hišo.