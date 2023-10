Pogodbene klavzule igralcev: The Rock nikoli poražen, Cruisov obraz zaščiten

Dwayne 'The Rock' Johnson, Vin Diesel in Jason Statham ne morejo izgubiti boja

Ste kdaj opazili, da The Rock, Vin Diesel in Jason Statham v spopadih nikoli ne izgubijo? Po poročanju Wall Street Journala je to zato, ker morajo ustvarjalci filmov podpisati pogodbo, v kateri piše, da omenjeni trije zvezdniki nikoli ne izgubijo. To pa ni naporno le za scenariste in koreografe spopadov, temveč tudi za njihove soigralce, saj je tako veliko težje odigrati določene prizore. Dwayne Johnson si je z omenjeno zahtevo zaščitil ime in svoj sloves rokoborca, kar je bil, preden se je sploh odločil za igralski poklic. Problem pa se je pojavil v filmu Hitri in drzni, ko so si The Rock, Diesel in Statham stali nasproti, nekdo pa je v spopadu moral izgubiti. Ker nihče ni želel popustiti, da na filmskem platnu ne bi izpadel šibek, so sporazum dosegli tako, da so omejili število udarcev in zahtevnost poškodb.