Pogorela hiša Miley Cyrus: ostal je le napis

Miley Cyrus in Liam Hemsworth sta zaradi požara ostala brez svojega doma v Malibuju. Na Twitterju sta objavila šokantno fotografijo, kjer je vidno, kako je bila videti njuna hiša pred požarom in kaj je od nje ostalo danes.

Miley Cyrus in Liam Hemsworth sta se znašla med več tisočimi kalifornijskih državljanov, ki so v požaru, ki je v zadnjih dneh pustošil po Kaliforniji, ostala brez svojega 2,2 milijona evrov vrednega doma v Malibuju.

Zvezdnika sta se odzvala prek družbenih omrežij, kjer sta izrazila užaloščenost ob dejstvu, da sta ostala brez hiše, v kateri je nastalo toliko spominov, kljub temu pa sta srečna, da sta ostala živa in izjemno hvaležna skupnosti ter vsem, ki so v času tovrstne naravne katastrofe nesebično pomagali tistim, ki so bili v stiski. Liam Hemsworth je na svojem Twitterju zapisal: ''Za nami je nekaj srce parajočih dni. To je vse, kar je ostalo od moje hiše. Ljubezen. Številni ljudje v Malibuju in okolici so ostali brez svojih domov, moje misli so pri vseh tistih, ki so bili zaradi požara na kakršenkoli način oškodovani. Dan sem preživel v Malibuju, kjer sem pričal neverjetno pozitivnemu prizoru: celotna skupnost je bila združena, ljudje so si medsebojno pomagali. Malibu ima močno skupnost in ta dogodek, čeprav tragičen, jo bo le še utrdil in povezal.''

Oglasila se je tudi Miley, ki je twittnila: ''Sem v popolnem šoku zaradi požarov, ki so opustošili našo skupnost. Sama sem se znašla na 'srečni strani'. Moje živali in ljubezen mojega življenja so živi in to je tisto, kar trenutno največ šteje. Moje hiše ni več, ampak spomini, ki so v njej nastali, ostajajo. Hvaležna sem za vse, kar mi je ostalo. Veliko ljubezni in hvaležnosti vsem gasilcem in oddelku losangeleškega šerifovega okrožja.''

Videti je, da sta se zvezdnika odločila ostati v Malibuju in ponovno zgraditi svoj dom. Liam je namreč zapisal: ''Hvala vsem fantom, ki so pomagali pri gašenju manjših požarov, ki so se nenehno vnemali na moji posesti. Rad vas imam. Rad imam Malibu. Hvala vsem pogumnim kalifornijskim gasilcem. Pred nami je 'veliko potovanje' gradnje vsega od začetka. Ostanite močni.''

Uradno izjavo je za E! News podal njun predstavnik : ''Malibujska skupnost in Kalifornija jima pomeni veliko. Zdaj želita skupnosti nekaj podariti – kot znak hvaležnosti za vse čudovite spomine, ki sta si jih tam ustvarila. Malibujski fundaciji bosta prek Mileyjine dobrodelne organizacije Happy Hippie podarila približno pol milijona evrov v upanju, da bosta s tem pomagala pri oživitvi 'malibujske čarovnije'.'' Sredstva bodo šla v roke vsem tistim, ki so bili finančno oškodovani in trenutno nimajo novih denarnih prilivov, tistim, ki si ne morejo plačati zdravniške oskrbe, gradnji objektov, preprečevanju nadaljnjih požarov in odpornosti na podnebne spremembe. Liam in Miley sta prek Twitterja pozvala na pomoč tudi širšo javnost: '' Vsi tisti, ki želite podariti svoj čas, podporo in materialna sredstva, ste dobrodošli .''