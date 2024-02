Pogovori o nepotizmu so Dakoti Johnson 'tako nesmiselni'

Tudi zato jo polemika o otrocih nepotizma moti. "Ko se je o tem začelo govoriti, se mi je vse skupaj zdelo zelo nadležno in dolgočasno. Če si novinar, piši o čem drugem. To je tako brez veze," je dejala igralka, ki je nedavno gostila kultno oddajo Saturday Night Live in se v enem od skečev pošalila na ta račun.

Igralka je v intervjuju za oddajo Today pojasnila, da so starši njo in njene sorojence finančno podpirali le v primeru, da so se odločili za šolanje na fakulteti, v nasprotnem primeru so se morali tako finančno kot karierno znajti sami. Hčerka znanih igralcev se je tako pričela udeleževati avdicij, velik korak v uspešni karieri pa je naredila, ko je prejela vlogo v filmski uspešnici Petdeset odtenkov sive.