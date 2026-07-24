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Tuja scena

Pogreb Bonnie Tyler za oboževalce po svetu prek spleta

Swansea, 24. 07. 2026 18.17 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M. STA
Bonnie Tyler

Oboževalci po vsem svetu si bodo lahko v spletnem prenosu ogledali pogrebno slovesnost za valižansko pevko Bonnie Tyler. Slovesnost, ki bo 17. avgusta v cerkvi sv. Marije v Swanseaju, bodo v živo predvajali na uradni spletni strani zvezdnice. Tyler je umrla 8. julija v starosti 75 let.

Pogrebna slovesnost bo za družino in povabljene goste, povorka pa se bo okoli 13.20 po britanskem času odpravila v njen domači kraj Skewen v okrožju Neath Port Talbot in potovala skozi vas. Oboževalci si bodo lahko slovesnost ogledali tudi na zaslonih pred cerkvijo. Pred tem bodo njeno krsto 15. avgusta pripeljali na njen dom v Mumblesu, kjer se ji bodo lahko ljudje poklonili ob cesti, poroča britanski BBC.

Bonnie Tyler
Bonnie Tyler
FOTO: AP

Bonnie Tyler, rojena kot Gaynor Hopkins, je najbolj znana po uspešnicah Total Eclipse of the Heart, Holding Out For a Hero in Here She Comes. Ob njeni smrti jo je valižanski princ označil za valižansko ikono, pevec Cliff Richard pa je dejal, da žaluje za še eno čudovito prijateljico, ki je odšla prezgodaj.

Maja letos so Tyler po nujni operaciji črevesja na Portugalskem dali v umetno komo, prejšnji mesec pa je njen tiskovni predstavnik sporočil, da sicer ni več v komi, vendar je njeno stanje zelo slabo. Njena največja uspešnica, Total Eclipse of the Heart, je zasedla vrh lestvic na obeh straneh Atlantika. S tem je postala prva Valižanka, ki je dosegla prvo mesto na lestvicah v ZDA.

Razlagalnik

Wales je ena od štirih dežel, ki sestavljajo Združeno kraljestvo, poleg Anglije, Škotske in Severne Irske. Nahaja se na jugozahodu otoka Velika Britanija in ima bogato kulturno dediščino, vključno z lastnim jezikom, valižanščino, ki je eden najstarejših živih jezikov v Evropi. Wales ima svojo lastno vlado in parlament, ki odločata o številnih notranjih zadevah, medtem ko je za obrambo in zunanjo politiko pristojna vlada v Londonu.

Cliff Richard je eden najuspešnejših britanskih glasbenikov vseh časov, čigar kariera traja že več kot šest desetletij. Pogosto ga imenujejo 'britanski Elvis Presley', saj je bil ključna figura pri popularizaciji rock and rolla v Veliki Britaniji v poznih 50. letih prejšnjega stoletja. Skozi svojo dolgo kariero je prodal več sto milijonov plošč po vsem svetu in ostaja eden redkih izvajalcev, ki so imeli uspešnice na glasbenih lestvicah v vsakem desetletju od petdesetih let do danes.

Umetna koma, strokovno imenovana terapevtska koma ali inducirana koma, je stanje globoke nezavesti, ki jo zdravniki namensko povzročijo z uporabo posebnih anestetikov. Ta postopek se običajno izvaja v intenzivni negi, kadar je treba zaščititi možgane pred poškodbami, zmanjšati otekanje možganov po hudi travmi ali omogočiti telesu, da se v mirnem stanju sooči s hudimi sistemskimi težavami, kot je odpoved organov ali huda okužba.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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