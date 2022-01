Pogreb glasbenika Akija Rahimovskega se bo odvil v družinskem krogu, na oboževalce niso pozabili

Glasbena skupina Parni Valjak je na svoji uradni strani na Facebooku naznanila podrobnosti zadnjega slovesa od glasbenika Akija Rahimovskega. Pogreb pevca se bo zaradi trenutne epidemiološke slike odvil v krogu družine in prijateljev na zagrebškem pokopališču Mirogoj, ob tem pa je skupina sporočila, da se bodo od njega imeli možnost posloviti tudi oboževalci, ki lahko to storijo od torka dalje pri Vodnjaku življenja pred zagrebškim gledališčem.

Člani skupine Parni Valjak so na družbenem omrežju naznanili, da se bodo v četrtek ob 15. uri na zagrebškem pokopališču Mirogoj še zadnjič poslovili od pevca skupine, Akija Rahimovskega.

"Slovo se bo odvilo v krogu družine in prijateljev," so zapisali in dodali, da na oboževalce niso pozabili. "Zaradi aktualne epidemiološke slike naprošamo vse, ki so se želeli posloviti od Akija, da to storijo od torka dalje pri Vodnjaku življenja, ki stoji pred hrvaškim narodnim gledališčem. Tja lahko odnesete rože in sveče," so še zapisali. Sodelavci se bodo od glasbenika poslovili tudi s posebno proslavo, ki bo v petek dopoldan v koncertni dvorani Vatroslava Lisinskega.

Novica o smrti pevca je odjeknila v soboto, ko je menedžer Damir Osredečki za Jutranji list dejal: "Akiju je danes zjutraj nenadoma postalo slabo, nemudoma so ga odpeljali v novomeško bolnišnico, kjer je živel z ženo in dveletno hčerko. Žal je kmalu zatem umrl. Ne vemo še natančno, kaj se je zgodilo, niso nam povedali, a predvidevamo, da ga je izdalo srce. Zadnje dni se je zelo slabo počutil. Težave je imel tudi s hrbtenico, zato je Parni Valjak prestavljal koncerte. Poleg tega je prebolel korono, v srce pa so mu vstavili tudi šest žilnih opornic. Vse to je naredilo svoje, žal." Novico so nato potrdili tudi člani skupine.