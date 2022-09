Pogreb kraljice Elizabete II.: kdo je bil na zgodovinskem dogodku?

Pogreb kraljice Elizabete II. tudi s seznamom povabljenih gostov potrjuje, za kako zgodovinski dogodek gre. Od pokojne najdlje vladajoče angleške monarhinje se je namreč v živo poslovilo okoli 500 svetovnih voditeljev in drugih pomembnih posameznikov.

Kraljica Elizabeta II. je po enajstih dneh od smrti na počitniški rezidenci Balmoral prispela na svoje poslednje počivališče, grad Windsor. Še preden pa se je kraljičina krsta v spominski kapelici kralja Jurija VI. pridružila krsti pokojnega princa Filipa, se je v Westminstrski opatiji odvil eden največjih dogodkov, kar jih je Velika Britanija gostila v zadnjih nekaj desetletjih – pogreb najdlje vladajoče angleške monarhinje. Kot se za zgodovinski dogodek spodobi, se je slovesa v osrednji opatiji v Londonu predvidoma udeležilo 500 svetovnih voditeljev in drugih pomembnih posameznikov ter seveda družina in prijatelji pokojne kraljice.

Družina Družino pokojnice je na pogrebu zastopal novopečeni kralj Karel III. s kraljico soprogo Camillo. Pogreba so se udeležili tudi preostali kraljičini otroci, in sicer princesa Anne, princ Andrew ter princ Edward. Ob boku kraljičinih otrok so bile tudi njihove boljše polovice, vključno z Andrewovo bivšo soprogo Sarah Ferguson.

Med povabljenimi so bili tudi kraljičini vnuki: princa William in Harry, princesi Beatrice in Eugenie, Zara Tindall, Peter Phillips, vikontesa Louise Windsor in vikont James. Tudi njim so ob boku stali soproge in soprogi, med katerimi sta tudi Kate Middleton in Meghan Markle. Od kraljice, ki je v času življenja dobila kar 12 pravnukov, sta se poslovila tudi najmlajša člana kraljeve družine. Na pogrebu prababice sta bila tako prisotna devetletni princ George in njegova dve leti mlajša sestra princesa Charlotte. Na procesiji so bili tudi grof Spencer, brat pokojne princese Diane, ter kraljičini bratranci princ Michael Kentski s soprogo, princ Richard, grof Gloucesterja in princesa Alexandra.

Bližnji sodelavci Med povabljenimi so bile tudi dvorne dame, ki so bile desetletja kraljičine desne roke. Med njimi je bila tudi Lady Susan Hussey, ki je za kraljico pričela delati davnega leta 1960 in ji stala ob boku tudi ob smrti dolgoletnega soproga princa Filipa. Na pogrebu je bila tudi dama Mary Morrison ter Angela Kelly, ki je 30 let služila kot osebna pomočnica in garderoberka pokojne kraljice. Po besedah mnogih pa je bila veliko več kot to. Bila je namreč ena najbolj tesnih zaupnic pokojne monarhinje.

Prisoten je bil tudi kraljičin svetovalec John Warren, ki je bil odgovoren za vse v povezavi s konjskimi dirkami. Kraljica, znana ljubiteljica konj, je z njim preživela veliko časa.

Slavni obrazi Pogreba so se udeležili sir Jackie Stewart, nekdanji svetovni prvak formule ena, ki bi kraljico moral obiskati nekaj dni pred njeno smrtjo, ter sir David Attenborough, priljubljeni angleški novinar in naravoslovec, ki se je rodil le nekaj tednov za kraljico. Po poročanju angleških medijev naj bi se pogreba udeležili tudi igralka Sandra Oh (Talenti v belem), kanadski glasbenik Gregory Charles, dobitnik zlate olimpijske medalje Mark Tewksbury in Lord Andrew Lloyd-Webber ter nekdanji pevec Take That Gary Barlow, ki sta skupaj napisala pesem za kraljičin diamantni jubilej leta 2012.

Predstavniki tujih kraljevih družin Manjkali niso niti člani drugih kraljevih družin: japonski cesar Naruhito in cesarica Masako, nizozemski kralj Willem-Alexander in kraljica Maxima, španski kralj Filip VI. in kraljica Letizia, nekdanji španski kralj Juan Carlos I. in njegova žena Sofia, belgijski kralj Filip in kraljica Matilda, danska kraljica Margrethe II., danska prestolonaslednika Frederik in Mary, kralj Carl XVI Gustav in kraljica Silvia Švedska ter norveški kralj Harald V. in kraljica Sonja.

Po informacijah urada za zunanje zadeve in zadeve Commonwealtha so se pogreba udeležili tudi prestolonaslednik Bahrajna, butanski kralj, brunejski sultan, jordanski kralj, kuvajtski prestolonaslednik, kralj kraljevine Lesoto, dedni princ Alois Liechtensteinski, veliki vojvoda Luksemburga, malezijski sultan, monaški princ, maroški prestolonaslednik, Omanski sultan, emir države Katar, kralj Tonge ter predsednik Združenih arabskih emiratov.

Predstavniki držav Od svetovnih politikov so se pogreba udeležili ameriški predsednik Joe Biden, francoski predsednik Emmanuel Macron, nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier in italijanski predsednik Sergio Mattarella. Prisotni so bili tudi kanadski premier Justin Trudeau, avstralski premier Anthony Albanese in novozelandska premierka Jacinda Ardern.

