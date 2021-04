Pogreb princa Filipa: William in Harry ne bosta hodila drug ob drugem

Štirje otroci vojvode Edinburškega se bodo v soboto sprehodili ob njegovi krsti na njegovem pogrebu. Princi Charles, Andrew inEdward ter princesa Anne, pa tudi vnuka pokojnega princaFilipa, princa William in Harry, bodo hodili v sprevodu, ki bo pokojnika pospremil do kapelice svetega Jurija v Windsorju. Brata, princ William in Harry ne bosta hodila drug ob drugem, ampak bo med njima hodil njun bratranec Peter Phillips.

Na Filipovem pogrebu bo zaradi razmer, ki jih narekuje pandemija, prisotnih največ trideset ljudi, med njimi bodo tudi trije nemški sorodniki. Prisotni bodo nosili svečane žalne obleke z insignijami, ne bodo pa nosili vojaških uniform. Udeleženci pogreba se bodo strogo držali pravil o medsebojni razdalji in nosili zaščitne maske, kraljica pa bo sedela sama.