Pogreb Rajka Dujmića: Nikoli te ne bomo pozabili

Pogreb je bil odprt za javnost, družina pa je izbrala tudi častno stražo, ki se je ob krsti izmenjevala. Med njimi so bili tudi Rajkovi najbližji prijatelji, glasbeni kolegi ter sodelavci Jacques Houdek, Jasenko Houra, Mladen Grdović, Jasmin Stavros, Ana Rucner, Emilija Kokić, Vlado Kalember, Jasna Zlokić in drugi. Od Rajka so se poslovili tudi prijatelji iz zasedbe Novi fosili - Vladimir Kočiš Zec, Marinko Colnago in Sanja Doležal ter tudi zagrebški župan Milan Bandić.

Žalna slovesnost se je pričela s pesmijoCaruso (Ti voglio bene assai)ter nadaljevala z baladoWhitney HoustonI will always love you. Zapisane besede je umetniku v slovo prebral kolega, skladatelj Nenad Ninčević:''Zbogom kralj črnih in belih tipk. Potuj, mi te ne bomo nikoli pozabili. Upam, da te čakajo tvoje nebeške kočije, ki sva jih dolgo tega napisala v stanovanju mojih staršev. Mučila ga je samo ena stvar - ali ga imajo ljudje radi, kot jih ima rad on. Zdaj vidiš, kako te imamo radi, Rajko, poglej, vsi prijatelji so prišli.''Dodal je, da je v govoru želel izpostaviti tudi nekaj njegovih del, največjih hitov, vendar si je premislil, saj jih je preveč. Raje se je dotaknil njunega dolgoletnega prijateljstva:''Nikoli od tebe nisem doživel nobene izdaje ali česa slabega, v čast si štejem, da si bil del moje družine. Pozdravljam te v svojem imenu ter v imenu domovine.''