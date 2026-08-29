Pogrebni zavod objavil čustveno osmrtnico za Dolly Parton

Dolly Parton bo oboževalcem in vsem, ki so jo kdaj imeli priložnost spoznati, ostala v spominu kot globalna ikona in dobrodelnica, piše v osmrtnici, ki jo je po pevkini smrti objavil pogrebni dom Woodlawn Memorial Park and Mausoleum v Nashvillu, kjer je pokopana zvezdnica country glasbe.

"Dolly Parton je svet poznal kot priljubljeno pevko, tekstopisko, dobrodelnico, igralko, scenaristko in pisateljico," so zapisali in dodali, da je 80-letnica umrla mirno na svojem domu v Nashvillu. "Bila je luč, ki je sijala tako močno, da jo je opazil ves svet. Dolly bo za vedno navdih ne le s svojo brezčasno glasbo in pesmimi, temveč tudi s svojo duhovitostjo, toplino in prijaznostjo, zaradi katere se je vsakdo počutil kot član družine," piše v osmrtnici, v kateri so omenili, da je bila Parton v navdih več generacijam umetnikov in oboževalcev.