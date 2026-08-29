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Tuja scena

Pogrebni zavod objavil čustveno osmrtnico za Dolly Parton

Nashville, 29. 08. 2026 15.19 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Dolly Parton

Po svetu še vedno odmeva smrt Dolly Parton, od katere se poslavljajo oboževalci, glasbeni kolegi in občudovalci kulturne ikone. Ameriški mediji so že poročali, da naj bi pevko pokopali v ožjem družinskem krogu na pokopališču v Nashvillu, kjer je živela, pogrebni zavod pa je objavil čustveno osmrtnico za priljubljeno zvezdnico.

Dolly Parton bo oboževalcem in vsem, ki so jo kdaj imeli priložnost spoznati, ostala v spominu kot globalna ikona in dobrodelnica, piše v osmrtnici, ki jo je po pevkini smrti objavil pogrebni dom Woodlawn Memorial Park and Mausoleum v Nashvillu, kjer je pokopana zvezdnica country glasbe.

Dolly Parton se oboževalci poklanjajo tudi pred njenim domom v Nashvillu.
Dolly Parton se oboževalci poklanjajo tudi pred njenim domom v Nashvillu.
FOTO: Profimedia

"Dolly Parton je svet poznal kot priljubljeno pevko, tekstopisko, dobrodelnico, igralko, scenaristko in pisateljico," so zapisali in dodali, da je 80-letnica umrla mirno na svojem domu v Nashvillu. "Bila je luč, ki je sijala tako močno, da jo je opazil ves svet. Dolly bo za vedno navdih ne le s svojo brezčasno glasbo in pesmimi, temveč tudi s svojo duhovitostjo, toplino in prijaznostjo, zaradi katere se je vsakdo počutil kot član družine," piše v osmrtnici, v kateri so omenili, da je bila Parton v navdih več generacijam umetnikov in oboževalcev.

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Kot je poročal Page Six, se je pevkina družina tri dni po njeni smrti zbrala na pokopališču, kjer so pevko pokopali v intimnem krogu, kakor je bila njena želja. Zvezdnica naj bi bila pokopana ob svojem pokojnem možu Carlu Deanu, s katerim sta bila poročena 58 let, 82-letnik pa je umrl marca lani.

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