Pogrešana je zmagovalka hrvaškega Big Brotherja, družina zaskrbljena

Novinarji hrvaškega portala 24Sata so kontaktirali Marijaninega moža Karla, ki je povedal, da je prav on podal prijavo o pogrešani osebi in da ne ve, kaj se dogaja, da je zaskrbljen. Karl je objavo policije delil tudi na svojih družbenih omrežjih in prijatelje prosil za pomoč.

"Da je pogrešana, sem policiji javil jaz. Ne morem se pogovarjati o okoliščinah, ker jih tudi jaz ne poznam. Ne morem se pogovarjati, skrbeti moram za otroka," je povedal pretreseni mož pogrešane.