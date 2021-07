Nove obtožbe na račun R. Kellyja: Zlorabil naj bi tudi najstnika

Zvezni tožilci so pred nadaljevanjem sojenja pevcu R. Kellyju pred dnevi servirali nove šokantne obtožbe na račun pevca. Zadevajo spolni napad in podkupovanje, kar naj bi se zgodilo pred tridesetimi leti, vključujejo pa tudi zlorabo najstnika iz leta 2006.

R. Kelly za rešetkami v Brooklynu prestaja kazen zaradi obtožb posedovanja otroške pornografije, spolnega izkoriščanja otrok in mladoletnic ter goljufanja ameriške države. Nadaljevanje sojenja naj bi se zgodilo že 18. avgusta. V obširnem sodnem spisu so tožilci sodnika zaprosili za dovoljenje, da se med sojenjem predstavijo novi dokazi za šokantna dejanja – ta pa zvezdniku prej še niso bila očitana. Ta dejanja so po njihovih besedah izjemno pomembna in neločljivo povezana z dokazi, ki podpirajo prejšnje obtožbe glede kaznivih dejanj.

icon-expand R Kelly FOTO: Profimedia

V njih je zapisano, da je R. Kelly leta 2006 spolno zlorabil 17-letnega fanta, katerega identiteta zaradi zaščite žrtve ni javno znana. Z njim naj bi se dobil v McDonaldsu v Chicagu, tam pa ga je vprašal ''kaj vse je pripravljen storiti za to, da uspe v glasbeni industriji.'' Zabeleženo je tudi, da je fant pevca predstavil bližnjemu prijatelju, ki je bil takrat star 16 oziroma 17 let. Po nekaj letih je Kelly s to osebo pričel razmerje fizične narave, v tem času pa je zvezdnik fanta prisilil v to, da se spusti v spolne odnose z njegovimi izbrankami, medtem ko je on zadeve snemal s kamero. Tožilstvo bi želelo predstaviti tudi dokaze o tem, da je zvezdnik, katerega pravo ime je Robert Sylvester Kelly, spolno zlorabljal tudi Aaliyah Haughton, s katero se je poročil leta 1994, ko ji je bilo šele 15 let. Pevka je kasneje umrla v letalski nesreči, ki se je zgodila leta 2001. Pojavila pa se je tudi priča, ki jo tožilci niso imenovali, ki bi na sojenju lahko podala dokaze, da je morala v preteklosti po Kellyjevih navodilih ''po internetu iskati otroško pornografijo, še posebej dečke, primerne zanj,'' kar naj bi potrdili tudi dokazi, ki jih je policija našla na njegovem osebnem računalniku.

Kelly je med drugim obtožen tudi tega, da je imel zaposlenih kar nekaj ljudi, ki so zanj rekrutirali ženske in dekleta z namenom, da so mu krajšala čas med turnejami v času največjih glasbenih uspehov. Policija ga je v Chicagu aretirala poleti 2019 in ga pozno junija preselila v New York, kjer v brooklynskem zaporu čaka na vnovično sojenje, ki se bo odvilo 18. avgusta letos.