Tuja scena

Pojoča papiga navdušeno: To je Gaga!

Los Angeles, 15. 01. 2026 09.00 pred 16 minutami 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Lady Gaga

Po družbenem omrežju je zaokrožil posnetek papige, ki je po videnem in slišanem sodeč velika oboževalka glasbene zvezdnice Lady Gaga. Ob prvih akordih pevkinega hita Bad Romance je ptica začela poskakovati in prepevati. "To je Gaga," je ob tem navdušeno dejala papiga, ki je navdušila uporabnike.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Moja papiga je velika oboževalka Lady Gaga," je na splet zapisala uporabnica in s preostalimi na TikToku delila posnetek, na katerem ara poskakuje na ritme pevkinega hita. "Kot profesionalki vadiva pesem Bad Romance," je dodala.

Zelenokrila ara je navdušila uporabnike, ki so posnetek zasuli s komentarji. "O moj bog, zveni kot jaz," se je pošalil nekdo, drug pa dodal: "Kako rad vidim takšne posnetke." Uporabnike je navdušilo tudi dejstvo, da je ptica poleg petja in pozibavanja dejala: "To je Gaga," ko je slišala prve akorde pesmi.

lady gaga ptič ara papiga pesem

