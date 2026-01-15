Pojoča papiga navdušeno: To je Gaga!

"Moja papiga je velika oboževalka Lady Gaga," je na splet zapisala uporabnica in s preostalimi na TikToku delila posnetek, na katerem ara poskakuje na ritme pevkinega hita. "Kot profesionalki vadiva pesem Bad Romance," je dodala.

Zelenokrila ara je navdušila uporabnike, ki so posnetek zasuli s komentarji. "O moj bog, zveni kot jaz," se je pošalil nekdo, drug pa dodal: "Kako rad vidim takšne posnetke." Uporabnike je navdušilo tudi dejstvo, da je ptica poleg petja in pozibavanja dejala: "To je Gaga," ko je slišala prve akorde pesmi.