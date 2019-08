Pokazala poročna prstana

46-letna manekenka Heidi Klum in 29-letni nemški glasbenik Tom Kaulitz sta si na začetku meseca že drugič letos obljubila večno zvestobo . Tokrat sta se poročila na Capriju, kjer sta priredila tudi razkošno slavje z družinskimi člani in dobrimi prijatelji. Slavna zakonca sta si nato vzela čas samo zase in poročno slavje podaljšala z medenimi tedni na ladji pri italijanskem otoku Capri.

Za manekenko je to že tretji zakon, ob zadnji zaroki je povedala, da je njen izbranec izredno srčna oseba. Heidi ima iz prejšnjih razmerij štiri otroke, ki so Toma lepo sprejeli, on pa njih. Klumova ima sicer veliko izkušenj z zakonskim življenjem, saj je bila že dvakrat poročena. Prvič se je do oltarja sprehodila z Rickom Pipinom, s katerim je bila poročena med leti 1997 in 2002. Nato se je leta 2005 poročila s pevcem Sealom, a tudi njuna ljubezen ni obstala. Skupaj imata tri otroke: Henryja, Johana inLou. Oče njene najstarejše hčerke Leni pa je italijanski podjetnik Flavio Briatore.