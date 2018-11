Na plaži draži z najbolj intimno tetovažo

Eizo Gonzalez so paparaci ujeli na Havajih, kjer je svoje zapeljivo telo nastavljala vročim sončnim žarkom. Lepotica pa je ponosno razkazovala ne le svoje obline, ampak tudi tetovaže. Nekatere so na zelo intimnem predelu, in sicer njeno telo krasita dve zvezdici.

Pevka si ju je sicer omislila že pred leti, a se ju le redko vidi. ''Opazila sem, da ste zelo presenečeni nad mojima tetovažama. Tetovirala sem se, ko sem bila stara 14 let. Nista novi in sta na tem mestu zato, ker sem to takrat storila na skrivaj,'' je pred časom pojasnila svojim oboževalcem v enem od svojih tvitov.

28-letna igralka si kljub delu zna vzeti čas zase, čeprav trenutno z Alexandrom Skarsgardomprav v teh rajskih krajihsnemata film Godzilla vs. Kong.