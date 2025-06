Pokazala trebušček: Vanessa Kirby pričakuje prvega otroka

Igralka Vanessa Kirby bo kmalu zibala. Zvezdnica se je udeležila premiere prihajajočega filma The Fantastic Four: First Steps in se pred fotografi sprehodila v svetlikajoči se oprijeti obleki, v kateri je brez velikega medijskega 'pompa' ponosno pokazala svoj nosečniški trebušček.

Vanessa sicer svoje zasebno življenje skrbno skriva pred radovednimi očmi javnosti. Zaročena je z upokojenim profesionalnim igralcem lakrosa Paulom Rabilom, s katerim se skupaj redko pojavita v javnosti. Kako sta se spoznala, ni znano, prvič pa so ju v javnosti opazili oktobra 2022, ko sta se z roko v roki sprehajala po New Yorku, zvezo pa sta potrdila novembra 2023 na družbenem omrežju.