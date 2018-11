S to gesto se je poklonila svoji babici Audrey Hepburn

Emma Kathleen Hepburn Ferrer je vnukinja legendarne lepotice Audrey Hepburn, ki je po težavni mladosti čez noč postala ena največjih filmskih igralk vseh časov. Emma se je babici na Unicefovem dogodku poklonila z ikonično pričesko in ganljivim govorom.

V New Yorku je nedavno potekal Unicefv dogodek Snowflake Ball, na katerem je pozornost pritegnila Emma Kathleen Hepburn Ferrer, vnukinja legendarne igralke Audrey Hepburn. Emma je nedolgo nazaj nosila pričesko v obliki paža, na tokratnem dogodku pa je presenetila s popolnoma spremenjeno pričesko – v dolgi večerni toaleti se je pojavila s pobrito glavo.

Emma je presenetila s popolnoma drugačno pričesko FOTO: Profimedia

24-letna vnukinja je že nekaj časa aktivna članica organizacije Unicef, za revijo InStyle pa je pred časom povedala, da je za Unicef vedela že, ko je spregovorila svoje prve besede. Njena babica Audrey je bila namreč Unicefova ambasadorka in je v času svojega življenja obiskala številne države, kot so Turčija, Venezuela, Etiopija, Ekvador, Somalija in druge, kjer je pod okriljem organizacije pomagala mnogim ljudem v stiski. Leta 1989, ko je bila stara 60 let, je povedala, koliko ji pravzaprav pomeni članstvo v Skladu Združenih narodov za otroke (Unicef): ''Iz prve roke lahko povem, kaj Unicef pomeni otrokom, ker sem bila v času druge svetovne vojne tudi sama med tistimi, ki so prejemali hrano in zdravila s strani sklada. Večno bom hvaležna za vse, kar so storili takrat za nas.''

Audrey Hepburn je bila stara deset let, ko se ji je zaradi vojne življenje popolnoma spremenilo. FOTO: Profimedia

Audrey je prestala težavno mladost. Pri šestih tednih je zaradi oslovskega kašlja skoraj umrla, pri šestih letih pa jo je zapustil oče. Ko je bila stara deset let, je izbruhnila druga svetovna vojna, zaradi česar je morala spremeniti ime in priimek v Edda van Heemstra. V času vojne je trpela veliko lakoto, zaradi česar se njene mišice nikoli niso v popolnosti razvile. Takrat je edino pomoč prejemala s strani Unicefa. svoj veliki preboj na filmskih platnih je doživela praktično čez noč, leta 1951. Do konca 60. let je veljala za vodilno filmsko igralko, do konca svoje igralske kariere pa je prejela številne prestižne nagrade, kot so oskar, tony, emmy, zlati globus in številne druge.

Audrey Hepburn v filmu 'Roman Holiday' leta 1953. FOTO: Profimedia