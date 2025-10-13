Poklon Bešliću na čustveni spominski slovesnosti

V Sarajevu so se poslovili od legendarnega glasbenika Halida Bešlića . Spominska slovesnost se je odvila ob 11. uri v Narodnem gledališču, kjer so se zbrali številni prijatelji, sodelavci, družinski člani in oboževalci. Slovesnost se je začela z minuto molka, nato pa sta zbrane nagovorila njegova vnuka Lamia in Belmin . Halidova dolgoletna soproga se zaradi bolezni slovesnosti ni mogla udeležiti.

Z govorom se je pokojnemu glasbeniku poklonil tudi njegov stanovski kolega Dino Merlin, ki je s čustvenimi besedami marsikoga spravil v solze. V govoru se je spominjal zadnjih trenutkov, ki jih je preživel s Halidom. Dejal je: "Smejala sva se, da ne bi jokala, da bi prelisičila bolečino in smrt." Govoril je tudi igralec Emir Hadžihafizbegović, ki je dejal, da Halid ni bil le glasbena legenda, ampak tudi človek brez predsodkov. Dražen Žerić Žera iz zasedbe Crvena jabuka je slovesnost zaključil z izvedbo pesmi Čardak.

Dogodka, ki so ga množice na velikem platnu spremljale tudi pred samim gledališčem, so se udeležili številni znani, med njimi tudi pevka Neda Ukraden. Množice ljudi so se sicer v Sarajevu že pred dnevi zbrale na velikem shodu v spomin glasbeniku, žalovanje pa se je razširilo čez celotno regijo.