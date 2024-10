Poklon Jennifer Aniston ob prvi obletnici smrti Matthewa Perryja

"Eno leto," je na Instagram zapisala hollywoodska zvezdnica Jennifer Aniston in se z galerijo štirih fotografij poklonila pokojnemu prijatelju in stanovskemu kolegu Matthewu Perryju , ki je po podatkih obdukcijskega poročila zaradi "ponesrečenega" predoziranja s ketaminom umrl 28. oktobra lani.

Zvezdnica je v galerijo vključila črno-belo fotografijo s soigralcem iz kultne serije Prijatelji ter utrinek iz ene izmed epizod priljubljene serije. V galerijo je vključila še fotografijo skupnega objema s preostalimi člani igralske zasedbe, vse skupaj pa zaokrožila s portretom nasmejanega igralca, ki je umrl v starosti 54 let.

Pod čustveno objavo so se oglasili številni oboževalci, ki so zapisali, da igralca močno pogrešajo ter da bo za vselej ostal v njihovih srcih. Dodali so, da ne morejo verjeti, da je minilo že leto dni od tragičnega dogodka. "Za vedno boste šesterica," je bilo še moč prebrati s strani komentatorjev, ki bodo Jennifer, Matthewa, Matta LeBlanca, Davida Schwimmerja, Liso Kudrow in Courteney Cox vedno videli kot šesterico najboljših prijateljev.