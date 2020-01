Poklonil se je Heathu Ledgerju, pokojnemu igralcu Jokerja

Kot smo že poročali, so v Hollywoodu podelili nagrade SAG oziroma nagrade igralskega ceha, ki jih vsako leto podelijo članom združenja filmskih in televizijskih igralcev. Eden od nagrajencev za glavno filmsko vlogo je bil tokrat Joaquin Phoenix , ki si je kipec prislužil s svojo vlogo v filmu Joker.

V svojem slavnostnem govoru je povedal, kako srečen je, da je lahko del skupnosti, ki ima tako spoštovanje do igralcev in tega, kar počnejo, nato pa nekaj besed namenil igralcem, ki so bili poleg njega nominirani za nagrado. Med njimi tudi Leonardu DiCapriu: "Že več kot 25 let si meni in mnogim v navdih. Hvala ti." Leonardo je bil ob njegovih besedah široko nasmejan in bil videti več kot počaščen.